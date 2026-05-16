Cannabis et dépression : une récurrence dangereuseement fréquente

Une étude publiée dans le Journal of Psychiatric Research, en mettant en évidence la forte relation réciprocale entre les troubles dépressifs majeurs et la consommation de cannabis, soulève des inquiétudes quant aux conséquences pour les soignants et les patients. Le cannabis et la dépression major pourraient s'accorder plus souvent que prévu, avec 32 % des individus ayant un trouble lié à l'usage de cannabis ayant aussi connu un épisode dépressif majeur, et 10,13 % des personnes souffrant de trouble dépressif majeur ayant également reçu un diagnostic de trouble lié à l'usage de cannabis.

D'un côté, le trouble dépressif majeur touche environ 3 % de la population mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De l'autre, chaque année, près de 228 millions de personnes dans le monde consomment du cannabis, selon le Bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime (UNODC).

Une nouvelle méta-analyse montre que ces deux phénomènes pourraient se chevaucher plus que prévu. Elle révèle que 32 % des individus ayant un trouble lié à l'usage de cannabis (TUC) ont aussi connu un épisode de trouble dépressif majeur, et que l'inverse est également vrai, ce qui change l'échelle du problème. Cette méta-analyse sur dépression et cannabis, publiée dans le Journal of Psychiatric Research, a agrégé 55 études portant sur 3 279 774 participants.

Dans l'ensemble des études, la prévalence totale du trouble dépressif majeur chez les personnes avec trouble lié à l'usage de cannabis s'élève à 31,7 %. Bien qu'un lien entre ces deux affections soit connu depuis longtemps, cette étude apporte à ce jour la preuve la plus convaincante d'une relation réciproque.

Les taux de trouble dépressif major et de trouble lié à l'usage de cannabis varient également en fonction du contexte : dans les services psychiatriques, 28 % des patients traités pour dépression répondent également aux critères du trouble lié à l'usage de cannabis, contre 10,13 % parmi la population générale ou parmi les participants aux études. Les auteurs estiment qu'un dépistage précoce de l'un pourrait empêcher l'aggravation de l'autre.

Malgré cette possible confusion, il est crucial d'établir un dépistage systématique dans tous les contextes de traitement





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Psychiatrie Cannabis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine: au moins dix morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur KievLe bilan des bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit s'est alourdi jeudi à dix morts et 45 blessés, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.

Read more »

Ukraine: au moins 10 morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur KievLe bilan des bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi s'est alourdi à 10 morts et 45 blessés, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.

Read more »

Ukraine: au moins 16 morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur KievLe bilan des bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi s'est alourdi à 16 morts dont deux enfants, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.

Read more »

Dordogne : « Sud Ouest » cherche un correspondant à Bassillac-et-AuberocheLe journal « Sud Ouest » recherche une personne pour couvrir l’actualité de Bassillac-et-Auberoche

Read more »