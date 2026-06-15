Canicule : une vague de chaleur intense et durable s'abat sur la France cette semaine

La France fait face à une nouvelle canicule cette semaine, avec des températures qui pourraient atteindre 40°C. L'épisode, qui débute lundi dans le Sud et le Centre, s'étendra progressivement à l'Est et au Nord-Est, avec des nuits très chaudes. Un risque d'orages et d'incendies est signalé, rappelant les défis du changement climatique.

Après l'épisode de chaleur de mai, la France va à nouveau être confrontée à une canicule cette semaine. L'événement va gagner en intensité à partir de mercredi, avec des températures pouvant atteindre 38°C par endroits, voire 40°C en fin de semaine.

Ce lundi, les territoires s'étendant des Pays de la Loire au pourtour méditerranéen, en passant par le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, connaissent les températures les plus élevées. À partir de mardi, ces fortes chaleurs vont se propager vers l'Est, touchant la Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne, la Lorraine et l'Alsace, où le mercure pourrait dépasser les 30°C. Les régions centrales et l'Auvergne-Rhône-Alpes verront également les températures augmenter.

C'est également à partir de mardi que les nuits deviendront progressivement plus chaudes sur une large partie du pays, selon Météo-France. Les minimales nocturnes dépasseront souvent 15°C et parfois 20°C. Mercredi, la chaleur se généralise : la majorité des régions seront concernées par des valeurs comprises entre 30 et 35°C, avec des pointes à 36°C possibles dans le Sud-Ouest et le Centre-Est. La Bretagne et les zones côtières de la Manche seront les seules épargnées.

Jeudi, la chaleur devient particulièrement écrasante sur le centre du pays, avec des températures de l'ordre de 34 à 38°C attendues de l'intérieur du Sud-Ouest au Centre-Est et au Nord-Est, en passant par le Centre-Val de Loire et le Bassin parisien. Un risque d'orages isolés mais potentiellement forts apparaîtra sur l'Ouest et le Nord-Ouest. Déjà très fortes, les chaleurs pourront encore s'intensifier vendredi, notamment sur le Nord-Est. En Bourgogne, des pointes entre 37 et 39°C sont probables.

La chaleur se maintiendra le week-end et un nouvel afflux d'air très chaud devrait encore faire grimper le mercure : dimanche, les 40°C pourraient être atteints sur une grande partie du centre du pays. Cet épisode de canicule récurrent souligne une fois de plus les enjeux liés au changement climatique et à la préparation des populations face aux vagues de chaleur extrême.

Les autorités rappellent les consignes de vigilance, notamment pour les personnes vulnérables, et la nécessité de limiter les efforts physiques en période de forte chaleur. La demande en énergie pour la climatisation risque d'augmenter, mettant sous tension le réseau électrique.

Par ailleurs, le risque d'incendies, déjà très élevé dans certaines régions, pourrait s'aggraver avec ces températures caniculaires et la sécheresse persistante. Les services de secours sont mis en alerte et des mesures de restrictions d'eau pourraient être mises en place dans les zones les plus touchées. Cette canicule, plus précoce et plus intense que la normale, s'inscrit dans un contexte de réchauffement climatique qui multiplie la fréquence, l'intensité et la durée des vagues de chaleur en France et en Europe





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canicule Chaleur Météo-France Températures Canicule 2023 Vague De Chaleur France Prévisions Météo Risque Incendie Changement Climatique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Plus de 40 ans dans la Légion : 'J’ai vu grandir le régiment et il m’a vu grandir', le major Chemin est la mémoire du 1er RegLe major Chemin compte près de 40 ans de service dans la Légion dont la majeure partie au 1er Reg de Laudun-L’Ardoise. Blessé de guerre, cet officier de la Légion d’honneur, est depuis trois ans l’archiviste du régiment.

Read more »

À 40 ans et plus, c’est le carré le plus chic et le plus facile à porter de l’été 2026Nouvelle star des coupes au carré, le carré baroque promet volume, glow estival et 8 styles faciles à adopter pour sublimer chaque visage.

Read more »

Canicule hors norme redoutée en France cette semaine : 40°C attendus, voici pourquoi elle inquiète autantUne vague de chaleur intense va s'abattre sur la France à partir de cette semaine. Les températures vont devenir caniculaires. À quoi s’attendre ?

Read more »

Un cycliste de 40 ans meurt d’une chute sur un skatepark du Pas-de-CalaisL'homme a été retrouvé inanimé sur le skatepark d'Aire-sur-la-Lys par des jeunes, qui ont ensuite donné l'alerte aux secours

Read more »