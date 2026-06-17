Canicule record : 39 départements sous restrictions d'eau, le Vaucluse en alerte incendie élevée

Une vague de chaleur exceptionnelle pousse la France à l'état d'alerte : près de 40 départements imposent des restrictions d'eau, les sols s'assèchent et le risque d'incendie grimpe, le Vaucluse étant le seul à atteindre le niveau élevé. Les autorités locales multiplient les arrêtés pour limiter la consommation et protéger les bassins versants.

Une vague de chaleur exceptionnelle s'est installée sur l'ensemble du territoire français cette semaine, avec des prévisions annonçant des pics de température pouvant frôler les quarante degrés Celsius d'ici le dimanche.

Cette situation entraîne des conséquences concrètes sur le terrain : près de quarante départements sont désormais soumis à des restrictions d'usage de l'eau potable, et le risque d'incendies s'intensifie, surtout dans le Sud‑Est. Le ministère de la Transition écologique a souligné que la combinaison de températures supérieures à la normale et d'une quasi‑absence de précipitations depuis plusieurs semaines a provoqué un assèchement rapide des sols, qui s'accentue à mesure que les jours passent.

Selon Météo‑France, les régions d'Aquitaine, du Limousin, d'Alsace, d'Auvergne et d'Occitanie pourraient atteindre des niveaux de sécheresse rarement observés à la mi‑juin, comparables seulement aux années 1976, 2011 et 2022. Face à cette crise, les préfets ont multiplié les arrêtés visant à préserver la ressource en eau.

Dans la Sarthe, deux bassins versants ont été déclarés en alerte sécheresse : les résidents ne peuvent plus remplir leur piscine ni laver leur véhicule, et trois autres secteurs du département sont soumis à une vigilance renforcée qui impose une réduction drastique de la consommation domestique. Une démarche similaire a été adoptée en Ardèche, où les débits des cours d'eau sont déjà en dessous des seuils critiques malgré un printemps globalement équilibré en pluies.

Le Finistère, habituellement moins exposé aux épisodes de sécheresse, a également placé l'ensemble de son territoire en vigilance, appelant les particuliers, les collectivités et les professionnels à limiter leurs usages d'eau afin de prévenir une aggravation du déficit hydrique. Parallèlement, le risque d'incendie s'est intensifié. Le mercredi 17 juin, le Vaucluse a été classé comme le seul département métropolitain en situation de risque incendie élevé selon les bulletins de Météo‑France.

Les prévisions annon{ent} des températures atteignant 36 °C accompagnées de rafales pouvant franch





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