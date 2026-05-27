Canicule précoce : 13 départements en vigilance orange, des records de chaleur pour un mois de mai

Météo-France place 13 départements en vigilance orange canicule ce mercredi 27 mai, avec des températures atteignant 38 °C localement. Un épisode exceptionnellement précoce qui inquiète les autorités sanitaires.

Le printemps touche à peine à sa fin, mais la France suffoque déjà. Ce mercredi 27 mai, Météo -France a placé 13 départements en vigilance orange canicule, un épisode jugé précoce et suffisamment intense pour nécessiter une vigilance particulière.

Un phénomène exceptionnel pour une fin mai, marqué par des températures qui battent déjà des records historiques. Ces départements qui vont avoir le plus chaud Cette vigilance orange concerne les départements suivants : la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, les Côtes-d Armor, le Finistère, l Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, les Deux-Sèvres et la Vendée.

Dans ces territoires, la chaleur s installe durablement, avec des maximales comprises entre 30 et 35 °C, localement jusqu à 38 °C dans le Poitou-Charentes ou en Gironde. Bordeaux devrait atteindre 36 °C, Nantes et Paris 33 °C, tandis que Toulouse grimpe à 34 °C. Plus inquiétant encore : les nuits ne rafraîchissent presque plus. Ce mercredi matin, certains secteurs affichaient déjà 22 à 23 °C au réveil.

Selon Météo-France, la journée de mardi a d ailleurs été la plus chaude jamais enregistrée en France pour un mois de mai depuis le début des relevés météorologiques. Une situation qui pourrait encore s aggraver dans le sud du pays, notamment sur le Languedoc-Roussillon dès demain. Que signifient vraiment les couleurs de vigilance ? La vigilance canicule repose sur un système de quatre couleurs destiné à alerter la population du niveau de danger.

Autrement dit, une vigilance orange ne concerne pas seulement les personnes âgées : tout le monde peut être affecté par la déshydratation, les malaises ou les coups de chaleur. Comment décide-t-on qu un département passe en vigilance orange ? Contrairement à une idée reçue, il n existe pas une température unique déclenchant automatiquement l alerte. Chaque département possède ses propres seuils, définis avec les autorités sanitaires comme Santé publique France.

Ces critères tiennent compte de l historique des canicules locales, du climat habituel de la région et de la capacité d adaptation de la population. Pour prendre leur décision, les prévisionnistes s appuient sur un indicateur appelé indice biométéorologique (IBM). Celui-ci croise les températures minimales et maximales prévues sur trois jours glissants avec les données sanitaires observées lors des précédentes vagues de chaleur.

Un 33 °C à Brest, par exemple, peut avoir des conséquences sanitaires plus importantes qu un 35 °C à Marseille, où la population est davantage habituée à ces températures. Pourquoi cette canicule inquiète particulièrement ? Cet épisode pose problème pour plusieurs raisons, comme décrites par le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo. D abord parce qu il survient très tôt dans la saison.

Fin mai, les organismes ne sont pas encore acclimatés à une telle chaleur. Les logements, les écoles, les transports ou les lieux de travail ne sont pas forcément préparés non plus. Ensuite parce que la chaleur s installe dans la durée. Les températures restent élevées même la nuit, empêchant le corps de récupérer correctement.

Enfin parce que certaines régions touchées, notamment la Bretagne ou l ouest du pays, connaissent rarement des températures aussi extrêmes à cette période. Le Dr Gérald Kierzek insiste d ailleurs sur ce point : il faut se protéger dès les premières fortes chaleurs même en mai, comme en plein été.

Les gestes de prudence à appliquer dès maintenant : boire régulièrement de l eau sans attendre d avoir soif, se rafraîchir avec des brumisateurs ou des linges humides, fermer volets et fenêtres pendant la journée et aérer aux heures les plus fraîches. Les nourrissons, les personnes âgées, les malades chroniques et les travailleurs exposés sont particulièrement à risque.

Les symptômes qui doivent alerter : maux de tête, vertiges, nausées, fatigue inhabituelle, sensation de faiblesse, confusion ou fièvre peuvent être les premiers signes d un coup de chaleur ou d une déshydratation sévère. Dans ce cas, il faut immédiatement se mettre au frais, boire de l eau et demander un avis médical si les symptômes persistent.

Car cette vague de chaleur n a désormais plus rien d un simple avant-goût d été : elle constitue déjà un véritable épisode caniculaire, exceptionnellement précoce pour la saison





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canicule Vigilance Orange Records De Chaleur Santé Météo-France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canicule : Météo France active la vigilance orange pour mardi (c'est inédit), les premiers départements concernésLes journées entre ce lundi 25 mai et ce mercredi 27 mai 2026 seront les plus chaudes en France, avec encore des valeurs parfois inédites pour un mois de mai.

Read more »

Météo France déclenche la première vigilance orange canicule de son histoire en maiHuit départements de l’ouest de la France sont placés en vigilance orange ce mardi, en raison des fortes chaleurs.

Read more »

Canicule : 8 départements placés en vigilance orange par Météo-France, une première au mois de maiMétéo-France vient de placer 8 départements en vigilance orange canicule pour la journée de mardi. Il s'agit du Finistère, de la Manche, du Morbihan, de

Read more »

Prudence dans l’Orne : en plus de la canicule, Météo France annonce le retour des oragesIl a fait chaud ce mardi 26 mai 2026 dans l’Orne, et ça sera la même chose pour ce mercredi. Avec l’annonce de l’arrivée d’orages.

Read more »