Canicule : les travailleurs du BTP pourront commencer dès 6h en Indre-et-Loire

Un arrêté préfectoral dérogatoire autorise les entreprises du BTP d'Indre-et-Loire à démarrer les travaux à 6h du matin jusqu'au 26 juin pour protéger les ouvriers de la chaleur. Cette suspension temporaire des règles sur le bruit de voisinage s'accompagne de conditions pour limiter les nuisances.

[RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS D'ACTUALITÉ - VARIOUS] Le préfet d'Indre-et-Loire a pris, mercredi 17 juin, un arrêté dérogatoire qui permet aux ouvriers du BTP de débuter leurs travaux dès 6 h, du lundi au samedi, jusqu'au 26 juin.

Cette mesure exceptionnelle vise à protéger les travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics exposés à la canicule en limitant leur exposition aux heures les plus chaudes de la journée. L'arrêté suspend temporairement les dispositions de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2013 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qui interdit habituellement les travaux avant 7 h.

Les entreprises concernées doivent cependant respecter des conditions strictes pour limiter les nuisances sonores, notamment en éloignant les équipements bruyants des habitations et en informant le voisinage. Cette décision intervient alors que Météo France annonce des températures supérieures aux normales saisonnières dans le département. Parallèlement, d'autres sujets font la une de l'actualité régionale et nationale.

Autour du Stade de France, les habitants expriment leur mécontentement face à la programmation de concerts multiples sur trois soirs consécutifs, générant des désagréments et des incidents électriques selon certains témoignages. En Vendée, l'installation de gens du voyage sur un terrain de football suscite des réactions et pose des questions d'occupation illicite. Dans le domaine éducatif et judiciaire, un lycéen handicapé, absent à l'épreuve de français du baccalauréat pour raison médicale, avait reçu la note de zéro.

La justice lui a donné raison, mettant en lumière des problèmes d'accessibilité et de prise en compte des situations particulières dans le système d'examen. Ces différents faits divers et décisions administratives illustrent les tensions entre les impératifs de sécurité, de tranquillité publique et le respect des droits individuels, qu'il s'agisse des travailleurs en période de forte chaleur, des riverains confrontés à des événements bruyants ou des élèves en situation de handicap.

Ils reflètent également l'adaptation constante des règles et des réponses apportées par les autorités à des contextes spécifiques, qu'ils soient climatiques, sociaux ou juridiques





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