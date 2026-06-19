Canicule : les centres d'accueil pour sans-abris renforcent leur dispositif de vigilance et d'aide

Face à une vague de chaleur intense, les structures d'hébergement d'urgence, comme le centre Leydet à Bordeaux, multiplient les mesures pour protéger les personnes les plus vulnérables. Visite du maire et témoignages de résidents.

Le froid tue tout de suite, la chaleur tue lentement : face à la canicule, les centres d'accueil de sans-abris renforcent leur vigilance. Le maire de Bordeaux Thomas Cazenave en visite au centre d'hébergement d'urgence Leydet, et Martin, sans-abri, résidant du centre depuis un an et demi.

Avec le nouvel épisode de forte chaleur, les centres d'hébergement et d'accueil de sans-abri renforcent leur dispositif d'accompagnement. Installé sur la terrasse, sous les brumisateurs, Martin fume sa cigarette à l'ombre. Le thermomètre affiche près de 35 °C. Ça rend tout plus difficile, on est obligé de fuir la chaleur, de s'installer dans le salon où il y a la clim.

Mais on s'accroche, témoigne le sans-abri de 61 ans, résidant du centre d'hébergement d'urgence Leydet depuis un an et demi. DIRECT. Canicule : des nuits à près de 30 °C d'ici mardi, lundi pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, un épisode comparable à août 2003... Suivez l'évolution.

La chaleur s'étend vendredi en France, avec désormais 53 départements concernés par la vigilance orange canicule, une situation qui a conduit plusieurs municipalités à annuler la Fête de la musique prévue dimanche. Quand il fait trop froid ça va pas, quand il fait trop chaud ça va pas… glisse une autre résidente, sur la terrasse. Déshydratation, effet sur le comportement… Les risques sont nombreux et l'accompagnement précieux.

L'établissement, situé dans le quartier Nansouty, dispose de 94 places d'hébergements d'urgence, réparties sur différents dispositifs. Pendant ces périodes, on incite les résidents à rester au centre la journée, pour profiter des espaces climatisés. Nos équipes réalisent des relevés de température dans toutes les chambres et au besoin, on installe des lits de camp dans les salles où il y a la climatisation, détaille le directeur Bertrand Manzano.

Si la prévention est nécessaire, le responsable assure que les équipes sont prêtes et réagissent rapidement. Les craintes sont surtout au niveau de la sécurité. La déshydratation peut entraîner la perte de repère, et, associée à une prise de substance, les risques sont décuplés. Le froid ça tue tout de suite, alors que la chaleur tue lentement.

Ce vendredi 19 juin, le maire de Bordeaux Thomas Cazenave est venu visiter le centre d'hébergement d'urgence, accompagné d'acteurs du milieu social local. L'édile a rappelé que la ville a déclenché un certain nombre de dispositions très concrètes pour aider les populations sans abris, avec un accès renforcé à l'eau ou l'ouverture de lieu refuge.

L'arrivée de plus en plus précoce de ces épisodes de fortes chaleurs et leur multiplication dans l'année obligent à adapter la ville, en plus des mesures d'urgence immédiate conclut Thomas Cazenave. Pour sûr, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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