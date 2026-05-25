Canicule historique, loi contre les viols, résurgence d'Ebola et tensions sportives : le panorama français de mai 2026

Une canicule sans précédent frappe huit départements, le gouvernement prépare une loi sur l’imprescriptibilité des viols sur mineurs, l'OMS alerte sur Ebola en RDC, le tennis de Roland‑Garros est menacé par un conflit financier, et le cinéma français fait face à un boycott potentiel de Canal+.

C’est une situation sans précédent en France : huit départements – répartis entre la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire – sont placés en alerte orange canicule pour le mardi 26 mai.

Le thermomètre dépasse régulièrement les trente degrés depuis plusieurs jours, un phénomène qui surprend compte tenu de la précocité de la chaleur. Selon les experts climatiques, ce brusque engouement thermique s’explique par une combinaison d’événements atmosphériques inhabituels, dont une forte onde de chaleur d’origine atlanta‑méditerranéenne et la diminution progressive de la couverture nuageuse qui favorise l’ensoleillement continu.

François Pitrel, journaliste spécialisé en environnement et climat à BFMTV, rappelle que ces températures extrêmes, bien que rares à cette période de l’année, s’inscrivent dans la tendance haussière observée depuis plusieurs décennies, conséquence directe du réchauffement climatique et du dérèglement des courants atmosphériques mondiaux. Dans le même temps, le Ministère de la Justice, sous l’impulsion de Gérald Darmanin, a annoncé le 19 mai un projet de loi visant à rendre imprescriptibles les violences sexuelles commises sur des mineurs.

Cette initiative, présentée comme une priorité du gouvernement avant la fin du mandat d’Emmanuel Macron, doit traverser plusieurs lectures parlementaires avant d’être adoptée. Vincent Vantighem, grand reporter du service police‑justice de BFMTV, explique que le texte prévoit notamment un renforcement des peines, une meilleure prise en charge des victimes et la création d’un dispositif de suivi judiciaire spécialisé.

L’objectif affiché est de garantir que les faits graves et traumatisants ne puissent jamais être oubliés ou effacés par le temps, renforçant ainsi la protection des enfants et des adolescents vulnérables. Par ailleurs, la santé publique se trouve sous le feu des projecteurs. L’Organisation mondiale de la Santé a exprimé une vive inquiétude face à la résurgence de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, le plus grand pays d’Afrique centrale.

Margaux de Frouville, cheffe du service santé de BFMTV, signale que les autorités congolaises, soutenues par l’OMS, intensifient les mesures de surveillance, d’isolement des cas suspects et de vaccination ciblée. Simultanément, le baromètre Open Health pour NéreS indique une baisse de 4 % des ventes de pilules contraceptives en 2025, reflétant un changement des habitudes de consommation parmi les femmes françaises, qui privilégient davantage les dispositifs intra‑utérins ou les méthodes naturelles.

Cette évolution, selon les spécialistes, résulte d’une combinaison de facteurs, dont la méfiance croissante envers les hormones synthétiques, l’influence des campagnes d’information sanitaire et la montée en puissance de nouvelles alternatives contraceptives. Le sport n’est pas en reste : le tournoi de Roland‑Garros 2026 a débuté, mais les coulisses sont secouées par des tensions entre les organisateurs et une vingtaine de joueurs et joueuses de haut niveau.

Anthony Rech, journaliste à RMC Sport, révèle que le conflit porte sur la répartition des revenus générés par le Grand Chelem, jugée inéquitable par plusieurs athlètes qui réclament une part plus proportionnelle aux performances et à la visibilité médiatique. Les négociations, encore en cours, pourraient conduire à un boycott partiel du tournoi, ce qui mettrait en danger la renommée traditionnelle de la compétition et son modèle économique.

Enfin, le secteur culturel traverse une période de remise en question. Le patron de Canal+, grand financeur du cinéma français, a menacé de boycotter les six cents signataires d’une tribune anti‑Bolloré publiée dans Libération, dénonçant une forme de censure et de pressions sur les institutions cinématographiques.

Magali Rangin, cheffe du service culture et people de BFMTV, intervient pour souligner que le débat reflète une lutte plus large entre la liberté d’expression et les intérêts économiques des grands médias, question qui pourrait redéfinir les alliances et les financements du cinéma hexagonal dans les années à venir.





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