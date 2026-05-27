Canicule et sport : pourquoi les conseils des influenceurs sont dangereux

Les influenceurs running affirment qu'on peut courir par 35 °C si on est entraîné, mais c'est faux et dangereux. Décryptage des risques et conseils pour une pratique sportive sécurisée en période de chaleur.

Les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, et avec elles, les réseaux sociaux s'emplissent de conseils sportifs aussi péremptoires que dangereux.

Des influenceurs running, forts de leur communauté, affirment qu'un sportif bien entraîné peut courir sans risque par 35 °C. C'est une affirmation fausse et potentiellement mortelle. La physiologie humaine a ses limites, et les ignorer par orgueil ou par méconnaissance peut conduire à un coup de chaleur, une urgence vitale. L'organisme, pour évacuer la chaleur produite par l'effort, augmente le flux sanguin vers la peau et intensifie la sudation. Mais lorsque la température extérieure est trop élevée, ce mécanisme sature.

La température centrale du corps grimpe, la déshydratation s'installe, et les premiers signes de malaise apparaissent. Nausées, vertiges, maux de tête, crampes musculaires ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux d'alarme à prendre au sérieux. Les sportifs aguerris, habitués à repousser leurs limites, sont paradoxalement plus vulnérables car ils ont appris à ignorer l'inconfort. Cette capacité devient un défaut en période de canicule, car elle retarde la perception des signaux d'alarme.

La plupart des fédérations sportives recommandent d'annuler toute activité intensive dès que la chaleur ressentie, combinant température, humidité et rayonnement solaire, dépasse 32 °C. Ce seuil peut être atteint par 34 °C avec une forte humidité, ou par 40 °C dans un air sec. Le thermomètre seul ne suffit pas à évaluer le danger. Il faut également prendre en compte l'humidité et le rayonnement solaire.

Même si vous avez un planning d'entraînement à respecter, mieux vaut éviter les efforts importants lors des premiers jours de chaleur. Laissez votre corps s'acclimater, surtout lorsque le changement est brutal comme c'est le cas ces jours-ci, alors que nous avons battu successivement des records de fraîcheur puis de chaleur. L'acclimatation thermique est un processus physiologique qui prend plusieurs jours, même chez les sportifs aguerris.

Au-delà de 30 °C, il est prudent de décaler l'activité physique aux heures les plus fraîches, tôt le matin ou en soirée. Il est également crucial de s'hydrater suffisamment et de porter des vêtements légers et clairs. Avoir deux cent mille abonnés ne confère aucune compétence médicale. Filmer son effort sous canicule ne prouve pas que c'est sans danger.

La santé ne se construit pas sur des anecdotes personnelles, elle repose sur la science et sur des recommandations établies par des professionnels de santé. La vraie performance, par 37 °C, ce n'est pas de tenir l'allure, c'est assurément de savoir s'arrêter avant que le corps ne le fasse à votre place. Il est temps de faire preuve de bon sens et de ne pas céder à la pression des réseaux sociaux.

Prenez soin de vous, respectez les limites de votre corps, et n'oubliez pas que la santé est le premier des biens à préserver. Les coureurs amateurs, mais aussi les sportifs confirmés, doivent comprendre que la performance a ses limites, surtout dans des conditions climatiques extrêmes. Les conseils des influenceurs ne remplacent pas l'avis d'un médecin ou d'un entraîneur diplômé. Entraînez-vous intelligemment, écoutez votre corps, et n'hésitez pas à reporter une séance si les conditions sont trop dangereuses. La santé avant tout





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