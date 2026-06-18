Canicule en Dordogne : la surveillance de la baignade à l'étang de Neufont

La surveillance de la baignade à l'étang de Neufont sera assurée tous les jours du samedi 20 au dimanche 28 juin en Dordogne.

La surveillance de la baignade à l'étang de Neufont sera assurée tous les jours du samedi 20 au dimanche 28 juin en Dordogne . Le site de Neufont , situé à 26 km de Périgueux, est gratuit et propose des activités aquatiques, des espaces de pique-nique et une guinguette.

La baignade y sera surveillée de 10 h 30 à 19 h 15, avec les mêmes horaires que ceux de la haute saison du samedi 4 juillet au lundi 31 août. En cas de redoux ou d'intempéries, le site repassera à ses horaires habituels, avec une surveillance assurée seulement le week-end.

De plus, les bases de loisirs du Département, Gurson, Saint-Estèphe, La Jemaye et Rouffiac à Angoisse, seront également accessibles gratuitement à partir du samedi 27 juin et jusqu'au lundi 31 août, de 11 à 19 heures





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