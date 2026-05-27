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Canicule dans les Landes : des communes ouvrent exceptionnellement leur piscine

Météo Et Environnement News

Canicule dans les Landes : des communes ouvrent exceptionnellement leur piscine
CaniculeLandesPiscine
📆5/27/2026 6:51 AM
📰sudouest
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Les Landes sont confrontées à une première vague de fortes chaleurs, avec des températures qui dépassent les 36-37 °C depuis cinq jours. Météo France a placé 13 départements en vigilance orange canicule ce mercredi, dont la Gironde et la Charente-Maritime.

La canicule sévit dans les Landes , des communes ouvrent exceptionnellement leur piscine pour les baigneurs. La mairie de Pouillon a annoncé l'ouverture exceptionnelle de sa piscine ce mercredi 27 mai, de 14 h 30 à 18 h 30, pour permettre aux personnes de se rafraîchir et de se détendre en famille ou entre amis.

La commune de Saint-Paul-lès-Dax met également en place des mesures préventives, notamment l'étendement des heures d'ouverture de sa piscine et l'entrée est gratuite. Les Landes sont confrontées à une première vague de fortes chaleurs, avec des températures qui dépassent les 36-37 °C depuis cinq jours. Météo France a placé 13 départements en vigilance orange canicule ce mercredi, dont la Gironde et la Charente-Maritime. Le thermomètre pourrait monter à 36°C localement dans la région.

La situation est préoccupante, mais les autorités locales prennent des mesures pour protéger les citoyens et les aider à se rafraîchir

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Canicule Landes Piscine Météo Environnement

 

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