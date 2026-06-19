Canicule dans le Lot : Cahors et le Grand Cahors activent des mesures de protection dès vendredi

Face à la vigilance orange canicule, la ville de Cahors et le Grand Cahors mettent en place plusieurs dispositifs : ouverture anticipée de piscines, salles fraîches, fontaines en continu, appel aux personnes vulnérables et renforcement des maraudes. Le point sur les mesures activées.

Face à l'épisode de fortes chaleurs et à la vigilance orange canicule dans le Lot , la ville de Cahors et la communauté d'agglomération du Grand Cahors ont activé un ensemble de mesures d'accompagnement dès ce vendredi 19 juin 2026.

Ces dispositifs, qui resteront en place jusqu'à la fin de l'alerte, visent à offrir des espaces de fraîcheur et un soutien aux populations les plus vulnérables. En attendant l'ouverture officielle de la piscine de l'Archipel prévue le 27 juin, le centre aquatique Divonéo a immédiatement élargi ses horaires d'ouverture jusqu'à vingt heures chaque jour. La ville a également mis en service ses fontaines et brumisateurs publics en continu, tandis que des salles climatisées sont exceptionnellement ouvertes au public.

Le dispositif d'attention aux personnes sensibles a été déclenché par le Centre communal d'action sociale (CCAS), qui lance une première campagne d'appels auprès des inscrits sur le registre canicule. L'accueil de jour pour les sans-domicile-fixe, géré par l'AHLIS 46, élargit ses horaires, et les maraudes de la Croix-Rouge seront renforcées avec une distribution d'eau quotidienne à partir du samedi 20 juin.

Des consignes particulières ont été adressées aux établissements scolaires, et le préfet a rappelé l'activation du numéro vert Canicule info service. En parallèle, le lac Vert de Catus, bien que non surveillé, offre un espace de fraîcheur supplémentaire. Ces mesures illustrent la mobilisation des autorités locales face aux risques liés aux vagues de chaleur, qui se multiplient avec le changement climatique.

La prévention, l'hydratation et le respect des consignes sanitaires sont les piliers de cette réponse collective, destinée à protéger notamment les personnes âgées, les enfants et les travailleurs extérieurs. La solidarité de voisinage est également encouragée pour vérifier l'état des personnes isolées. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du plan canicule national, qui prévoit des niveaux d'alerte progressifs et des actions coordonnées entre les services de l'État et les collectivités.

L'objectif est de limiter les conséquences sanitaires de ces épisodes extrêmes, dont l'intensité et la durée risquent de s'accroître dans les années à venir





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