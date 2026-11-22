La canicule de l'été 2026 a frappé les exploitations des Côtes-d'Armor. Baisses de rendements, hausse du prix des fourrages et ventes de bétail plongent dans ce secteur en difficulté majeure.

L'été 2026 a plongé les agriculteurs des Côtes-d'Armor dans une crise sans précédent, provoquée par une canicule et une sécheresse prolongées qui ont affecté la quasi-totalité des productions locales. Le bassin Guingamp -Paimpol, qui compte environ 1 000 exploitations agricoles réparties entre maraîchage, élevages bovins et volailles, a subi de plein fouet ces conditions climatiques extrêmes. Seule la moisson estivale de blé et d'orge a échappé à la catastrophe, enregistrant une baisse de rendements limitée malgré un stress subi en juin.

Critiques sur le maïs et pénurie de fourrage

La situation devient nettement plus catastrophique pour la culture du maïs, récoltée après la rentrée de septembre, où les pertes de rendements oscillent entre 20 % et 70 % selon les parcelles, comme l'indique Sophie Le Du, chargée d'animation territoriale à la Chambre d'agriculture. Pour les éleveurs de la région, cela signifie des stocks hivernaux drastiquement réduits, les forçant à entamer leurs réserves normales ou à ensiler du maïs grain au lieu de le vendre. Cette contrainte entraîne une perte de revenu significative pour la fin d'année, alors que le marché du fourrage devient rare et que ses prix s'envolent depuis début août.

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Stratégies d'urgence et sacrifices économiques

Pascal Le Guern, éleveur laitier à Saint-Laurent et élu à la Chambre d'agriculture, souligne que les systèmes herbagers ont dû compenser le manque d'herbe estivale par la consommation des stocks d'avance, mettant à nu leur vulnérabilité hivernale. Face à l'augmentation du coût de l'aliment, de l'énergie et des carburants, de nombreux agriculteurs ont dû se résoudre à se séparer d'une partie de leur cheptel pour limiter les dépenses. Cette vente massive a saturé les abattoirs, créant des délais d'attente d'un mois et demi, et a provoqué une hausse de 7 % de la décapitalisation par rapport à août 2025, tout en faisant baisser le prix des vaches alors que la demande des consommateurs est en chute.

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Baisse de production et perspectives incertaines

La filière bovine traverse une période difficile marquée par une baisse de la production de lait de 15 % à 30 % durant les mois d'été, en raison du blocage de la pousse de l'herme. Les prix du lait sont également en baisse, atteignant aujourd'hui 410 euros pour 1 000 litres contre 470 euros il y a un an, selon les calculs de Pascal Le Guern. David Labbé, producteur à Plourivo et élu local, confirme que la profession attend désespérément des résultats positifs des négociations commerciales des prochains mois pour compenser ces pertes financières colossales subies cette année.

Innovation HerbAutomne et qualité de l'herbe

En réponse aux défis du changement climatique, la Chambre d'agriculture de Bretagne a initié le projet HerbAutomne en 2024 pour étudier la qualité de l'herbe repoussant en automne sous des températures clémentes. Sur une trentaine d'exploitations, cette étude montre une amélioration significative de la matière sèche de l'enrubanné, passant de 21 % en 2024 à 41 % en 2025. Bien que les matières azotées totales baissent légèrement de 198 g/kg à 187 g/kg, la valeur alimentaire progresse de 0,69 à 0,79 UFL, offrant un espoir de meilleure résilience pour l'avenir de l'élevage dans la région.