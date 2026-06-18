Canicule à Bordeaux : la Ville renforce ses mesures de protection pour les publics vulnérables

Alors que la Gironde est en vigilance jaune canicule et que le thermomètre pourrait approcher les 40 °C, Bordeaux active son plan de prévention. Inscription sur le registre des personnes fragiles, renforcement des maraudes pour les sans-abri, équipement des écoles et des crèches : détail des dispositifs.

Le département de la Gironde est placé en vigilance jaune canicule ce mercredi 18 juin, avec des températures qui devraient atteindre jusqu'à 36 °C cet après-midi.

Face à cette situation, la Ville de Bordeaux a mis en place un ensemble de mesures préventives pour protéger les populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants en bas âge et les sans-abri. Une vague de chaleur doit en effet s'installer jeudi sur une large partie de la France, avec des températures se rapprochant des 40 °C et des nuits de plus en plus tropicales.

La municipalité rappelle l'existence d'un registre confidentiel et nominatif permettant d'identifier les personnes fragiles à contacter en cas de canicule. Ce registre recense actuellement 3 500 personnes. Des appels et des SMS leur sont régulièrement adressés, et les personnes à risque majeur bénéficient d'un suivi quotidien avec proposition d'accompagnement vers des espaces rafraîchis. Il est possible de s'inscrire sur ce registre en appelant la plateforme autonomie seniors au 0 800 625 885.

Par ailleurs, 25 échoppes seniors rafraîchies sont accessibles au public. Pour les sans-abri, les équipes du Centre communal d'action sociale (CCAS) et les médiateurs renforcent leur présence dans l'espace public. Ils diffusent des messages de prévention, orientent vers des lieux frais et organisent des distributions d'eau dans les squats et bidonvilles non alimentés en eau potable.

Une carte interactive répertorie également tous les lieux de fraîcheur disponibles sur la métropole de Bordeaux, tels que les parcs, les espaces climatisés et les brumisateurs. Concernant les enfants, la Ville indique que les écoles bordelaises sont équipées de ventilateurs et de pulvérisateurs d'eau ; certaines disposent même de systèmes adiabatiques (rafraîchisseurs d'air). La quasi-totalité des crèches municipales possèdent des espaces d'accueil climatisés.

Des mesures complémentaires sont à l'étude pour renforcer durablement l'adaptation des établissements scolaires et des crèches aux épisodes de fortes chaleurs





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