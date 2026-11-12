Candidature Grand Site de France pour les vallées de la Pique et d'Oô

Visite ministérielle en octobre pour évaluer la candidature des vallées pyrénéennes au label Grand site de France, visant à gérer la surfréquentation et préserver les paysages.

Les vallées de la Pique, d'Oô, du Lis et le plateau de Superbagnères ont connu une visite ministérielle cruciale du 26 au 28 octobre. Cette délégation du ministère de la Transition écologique avait pour mission d'évaluer la pertinence de la candidature du territoire au label Grand site de France. L'objectif principal de cette démarche est de répondre à la gestion de la surfréquentation estivale tout en préservant la richesse paysagère locale.

Expertise territoriale et mobilisation locale

Alain Puenté, président de la communauté de communes de la Haute-Garonne (CCPHG), a accueilli cette évaluation décisive. La visite a permis de tester la maturité du projet grand site de France initié par les acteurs locaux. La mobilisation des élus, des partenaires et des habitants est jugée fondamentale pour l'obtention future du label. Jean-Michel Dat et Sébastien Denard, vice-présidents, ont également participé activement à cette reconnaissance.

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Stratégie de protection et gestion des flux

Le label Grand site de France récompense les sites naturels protégés par un classement officiel. Les acteurs s'engagent à restaurer les paysages et à améliorer l'accueil des visiteurs dans ces zones très fréquentées. Cette initiative propose des solutions concrètes pour la gestion des flux et des stationnements en période de pointe. Des transports alternatifs sont également étudiés pour réduire l'impact environnemental des déplacements.

Gouvernance multipartite et enjeux économiques

La gouvernance du projet repose sur une collaboration étroite entre les communes, le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie. Les services de l'État et les partenaires locaux jouent un rôle central dans cette structure de pilotage. Alain Puenté souligne l'importance de maintenir une activité touristique durable tout en protégeant les patrimoines transmis. Cette approche vise à concilier attractivité économique et respect des habitants locaux.

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Prochaines étapes officielles du dossier

Si l'expertise se révèle concluante, la rédaction d'une note argumentaire détaillée sera la prochaine étape clé. Une demande officielle d'entrée en démarche suivra immédiatement cette phase de préparation. La candidature des vallées pyrénéaires s'inscrit dans la continuité des actions environnementales déjà menées. Ce label permettra de renforcer la visibilité internationale de ces territoires d'exception.

Contexte régional et autres candidatures

Les vallées de la Pique et d'Oô ne sont pas isolées dans cette dynamique de valorisation touristique. Montségur, dans le Pays d'Olmes, prépare également sa candidature pour ce label prestigieux. Ce dossier est le fruit d'une maturité acquise sur une période de dix ans. Ces initiatives témoignent d'une volonté commune de préserver les espaces naturels face aux défis contemporains.