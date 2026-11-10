Candidature de Teddy Riner : les réactions de Nelson Monfort et Gabrielle Cluzel sur Europe 1

La candidature de Teddy Riner divise les chroniqueurs d'Europe 1, entre doutes sur un feu vert d'Emmanuel Macron et questions sur le parrainage.

Sur Europe 1, l'émission de Christine Kelly, diffusée de 11h30 à 13h, a consacré plusieurs échanges à la candidature de Teddy Riner. Le journaliste Nelson Monfort et la chroniqueuse Gabrielle Cluzel ont exprimé des avis différents sur les intentions de l'ancien champion olympique de judo et sur la manière dont cette démarche doit être comprise.

Le débat s'inscrit dans une émission où les auditeurs sont invités à réagir par téléphone, au 01.80.20.39.21, ou sur les réseaux sociaux d'Europe 1. Les extraits retenus par la rédaction portent tous sur le même sujet, la candidature de Teddy Riner, qui a suscité des commentaires tranchés en plateau.

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Teddy Riner et le rôle supposé d'Emmanuel Macron

Nelson Monfort conteste que Teddy Riner ait pu avancer seul dans cette démarche. Selon lui, l'ancien judoka n'aurait pas pu agir sans demander l'autorisation d'Emmanuel Macron, avec qui il estime que Teddy Riner entretenait une proximité particulière.

Nelson Monfort rappelle la relation qu'il avait observée pendant les J.O 2024, qu'il décrit comme une proximité extraordinaire entre les deux hommes. Il s'agit de son interprétation, qu'il avance à l'antenne sans que la démarche de Teddy Riner ait été confirmée par une déclaration officielle dans les extraits cités.

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Parrainage et comparaison avec d'autres candidats

Gabrielle Cluzel estime que le parrainage de Teddy Riner pourrait être plus simple à obtenir que celui de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'interroge ainsi sur les conditions qui permettent à certains profils de réunir les soutiens nécessaires.

La même chroniqueuse considère que cette candidature peut bousculer le jeu, notamment sur les intentions de vote. Dans un autre extrait, John-Christopher Rolland affirme au contraire que la démarche n'a rien à voir avec la candidature de Coluche, sans développer davantage les raisons de cette distinction.

Des réactions qui débordent sur d'autres débats

Les réactions autour de Teddy Riner se mêlent à d'autres polémiques abordées dans la même émission. Plusieurs segments concernent CNews, avec une pétition et un appel au boycott. Nelson Monfort estime notamment que la séquence va se retourner contre ses auteurs, tandis qu'un auditeur nommé Christian juge que des journalistes auraient dû quitter la chaîne plutôt que de laisser Sophie Binet seule.

D'autres sujets figurent au programme du même jour, comme la hausse des prix à la pompe, le témoignage de Nivine, étudiante franco-libanaise qui a fui le sud-Liban, ou la réponse de Claude Hajjar à Emmanuel Macron. Ces sujets sont présentés dans les titres de l'émission, sans précisions supplémentaires dans les extraits disponibles.