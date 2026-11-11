Candidats présidentielle 2027 : Le Pen, Attal et Retailleau officialisent leur entrée

Marine Le Pen, Gabriel Attal et Bruno Retailleau confirment leur candidature pour l'élection présidentielle de 2027. Retour sur les annonces majeures.

La course à l'Élysée pour l'élection présidentielle des 18 avril et 2 mai 2027 s'intensifie avec plusieurs annonces officielles. Les personnalités politiques se positionnent désormais fermement pour la succession d'Emmanuel Macron.

Marine Le Pen confirme sa candidature après l'appel

Marine Le Pen a annoncé sa candidature le mardi 7 juillet sur le plateau du JT de 20H de TF1. Cette décision intervient après une condamnation en appel à un an de prison ferme sous bracelet électronique et 15 mois d'inéligibilité. La peine est déjà exécutée, ce qui permet à la candidate du Rassemblement national de briguer la présidence. L'hypothèse d'une candidature de Jordan Bardella n'est donc plus d'actualité.

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Gabriel Attal relance la compétition au centre

Gabriel Attal a officialisé sa candidature le vendredi 22 mai lors d'un débat citoyen dans le village de Mur-de-Barrez en Aveyron. L'ancien Premier ministre vise une promesse d'élévation individuelle et collective pour les Français. Il entre ainsi en concurrence directe avec Édouard Philippe, président du parti Horizons, qui avait déclaré son intention dès septembre 2024.

Bruno Retailleau désigné par les adhérents LR

Les Républicains ont choisi Bruno Retailleau comme candidat par 73,8% des voix lors d'une consultation interne. Ce résultat écarte toute primaire en juin. La participation a atteint 60,01%, soit près de 46 000 votants sur 76 000 adhérents. Seuls 12,2% soutenaient une primaire fermée aux candidats LR et 14% une primaire ouverte aux sympathisants.

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Jean-Luc Mélenchon brigue un quatrième mandat

Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature le 3 mai 2025 après approbation des élus de La France insoumise. Il se présente comme le mieux préparé face à la menace d'une guerre généralisée. Lors de la précédente échéance, il avait obtenu 22% des suffrages au premier tour, échouant à 420 000 voix du second tour.

Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann entrent en lice

Édouard Philippe a confirmé sa candidature en septembre 2025 sous l'étiquette Horizons. Il refuse toute primaire de la droite et du centre. Gérald Darmanin lui a apporté son soutien mi-août. De son côté, Raphaël Glucksmann a annoncé son intention de briguer l'Élysée le dimanche 23 août. Le président de Place Publique affirme détenir la vision nécessaire pour relever la France.