Candidats pour la présidence de la Colombie : Abelardo de la Espriella et Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella, un avocat et homme d’affaires, et Iván Cepeda, un philosophe et sénateur, sont les deux candidats pour la présidence de la Colombie. De la Espriella propose une main de fer en matière de sécurité et une alliance militaire avec les Etats-Unis et Israël. Cepeda, quant à lui, est l’un des architectes de la « paix totale » et prône la poursuite des réformes sociales entamées par le premier président de gauche du pays, Gustavo Petro.

Cette combinaison de photos montre les candidats pour la présidence de la Colombie : Abelardo de la Espriella (à gauche) et Iván Cepeda. Même si les résultats du premier tour dimanche ne sont que partiels, l’affiche du second tour de la présidentielle en L’excentrique avocat millionnaire Abelardo de la Espriella devance avec 44 % des suffrages le sénateur et philosophe Ivan Cepeda (41 %), alors que 99 % des bureaux de vote ont transmis leurs résultats et que 57 % des bulletins ont été dépouillés.

Les deux candidats se retrouveront au second tour prévu le 21 juin





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