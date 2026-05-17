Candidate de la Star Academy annule sa participation à la tournée et en explique les raisons

Une candidate de la Star Academy a annoncé sa décision de se retirer temporairement de la tournée, expliquant les raisons de son retrait et touchant les fans avec un message sincère. Certains anciens pensionnaires du château de Dammarie-lès-Lys manquent à l’appel sur scène, pesant sur les jeunes artistes et les fans qui attendaient leur venue depuis des mois.

Je suis vraiment déçue : une candidate de la Star Academy annule sa participation à la tournée et en explique les raisonscertains anciens pensionnaires du château de Dammarie-lès-Lys manquent à l’appel sur scène, au grand regret des fans qui attendaient leur venue depuis des mois.

Le rythme effréné de la tournée, entamée le 27 février dernier, semble ainsi peser sur les jeunes artistes, qui n’ont bénéficié que d’une courte pause après la finale. Les 2 et 3 mai derniers, même si elle avait tenu à monter sur scène le 30 avril à Strasbourg en hommage à celle qui partageait son rêve.

À Marseille, une autre absence a surpris le public : Sur Instagram, la jeune femme a expliqué que son médecin lui interdisait formellement de chanter afin de préserver sa voix. Une pause indispensable pour continuer la tournée dans de bonnes conditions. Elle a cependant annoncé son retour dès la semaine suivante. Dans un message adressé à ses abonnés dans sa story Instagram, la jeune chanteuse explique être tombée malade et ne plus être en mesure d’assurer les performances prévues.

Sur avis médical, elle a été contrainte de renoncer au show, une décision difficile tant elle avait hâte de retrouver le public.

"Je suis vraiment déçue parce que je me réjouissais de partager ce moment avec vous et je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes qui étaient venues me voir, je pense à vous





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