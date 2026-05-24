Cancer du sein : la mortalité chez les jeunes femmes se déplace tandis que les patientes plus âgées voient leur survie s'améliorer

Une étude a révélé que la mortalité du cancer du sein se déplace vers les femmes plus jeunes tandis que la survie des patientes plus âgées s'améliore notablement. Les auteurs ont combiné l'âge, l'origine ethnique et les sous-types de tumeurs pour expliquer les disparités de survie entre ces groupes.

Une étude menée par Houston Methodist révèle que la mortalité du cancer du sein se déplace vers les femmes plus jeunes, tandis que la survie s'améliore nettement chez les patientes plus âgées.

Elle combine l'âge, l'origine ethnique et les sous-types de tumeurs et décrit des tumeurs plus agressives chez les jeunes femmes, en particulier chez les patientes noires, asiatiques et hispaniques. Les registres SEER montrent que les femmes asiatiques et hispaniques sont de plus en plus nombreuses que les patientes noires dans cette cohorte, ce qui souligne l'évolution démographique majeure de la prévalence du cancer du sein.

Les auteurs recommandent des approches conscientes de l'âge, spécifiques au sous-type et à la population pour la recherche, le dépistage et les soins





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