Cancer du poumon : six signes cutanés rares mais importants à surveiller

Le cancer du poumon reste la première cause de décès par cancer en France. Bien que souvent asymptomatique aux stades précoces, il peut parfois se manifester par des signes cutanés inhabituels. Une pharmacienne britannique identifie six symptômes dermatologiques à surveiller, surtout s'ils s'accompagnent de signes respiratoires classiques comme une toux persistante ou des crachats de sang.

En 2018, 46 363 nouveaux cas de cancer du poumon ont été enregistrés en France, ce qui en fait le troisième cancer le plus fréquent.

Mais il détient un triste record : celui du nombre de décès, toutes localisations confondues. Longtemps associé aux hommes fumeurs, ce cancer touche aujourd'hui une population plus large, et 12 % des personnes atteintes sont des non-fumeurs.

Toutefois, plus la maladie est détectée tôt, meilleures sont les chances de survie. D'où l'utilité de parler du cancer du poumon et d'en connaître les signes. 6 signes cutanés parmi les symptômes Parmi eux, certains symptômes cutanés, bien que rares, doivent être pris au sérieux. Voilà en tout cas ce que nous apprend Giulia Guerrini, pharmacienne en chef du site Medino, dans un article de L'Express UK, un média britannique.

"Le cancer du poumon est le cancer le plus répandu dans le monde et, bien que les symptômes cutanés ne soient pas très courants, ils peuvent se manifester après la propagation du cancer à d'autres organes", évoque-t-elle. Selon elle, six signes sont à surveiller sur la peau : À voir aussi Article Nodule pulmonaire : est-ce forcément un cancer ?

Article Cancer de la plèvre (mésothéliome) : symptômes, diagnostic, traitement - Doctissimo Pas de panique pour autant si vous percevez un seul de ces signes de façon isolée. Il peut aussi y avoir une autre raison à cela.

La pharmacienne tempère ses propos : "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si vous avez la peau sèche ou qui démange, mais si vous remarquez quelque chose de différent sur votre peau, en combinaison avec les symptômes les plus courants du cancer du poumon - comme une toux fréquente, des infections pulmonaires régulières, un essoufflement et des crachats de sang - parlez-en immédiatement à un médecin.

" Elle précise également que certains traitements anticancéreux peuvent aussi provoquer des altérations cutanées : "Certains médicaments et traitements contre le cancer peuvent également être responsables de modifications au niveau de votre épiderme. Il est donc important de surveiller ces changements avec votre oncologue.

" Comprendre le cancer du poumon Également désigné sous le nom de cancer bronchique, ce type de cancer touche les cellules des bronches, et plus rarement celles des alvéoles pulmonaires. Comme l'expliquait le Dr Jean Ménard, oncologue radiothérapeute, dans un article précédent, on distingue deux formes principales de cancer pulmonaire : Le cancer du poumon à petites cellules Il représente environ 15 % des cas.

Cette forme très agressive évolue rapidement et est souvent diagnostiquée trop tard, lorsqu'elle a déjà métastasé. Le cancer du poumon non à petites cellules C'est la forme la plus fréquente (85 % des cas). Moins rapide dans sa progression, elle se traite plus aisément. On en distingue trois sous-types : Un cancer souvent découvert par hasard Le poumon étant peu innervé, les tumeurs peuvent s'y développer sans provoquer de douleur.

Ce silence explique pourquoi le diagnostic est souvent fortuit, à l'occasion d'un examen d'imagerie prescrit pour un autre motif. Les symptômes apparaissent généralement lorsque la tumeur gagne en volume. Le Dr Ménard rappelait à ce titre que : "Le cancer du poumon se révèle en général tardivement sous la forme de signes respiratoires, tels qu'un essoufflement, une toux et une douleur thoracique.

" D'autres signaux doivent aussi inciter à consulter : toux nocturne, sifflements respiratoires, modification de la voix, expectorations teintées de sang ou encore gêne à la déglutition. Des symptômes non respiratoires peuvent également apparaître : "Le plus souvent, des signes d'altération de l'état général - fatigue, perte d'appétit, amaigrissement - sont également présents, avec parfois des manifestations liées aux métastases", ajoutait l'oncologue. Ainsi, des douleurs osseuses (notamment dorsales) peuvent indiquer une atteinte des os.

Des maux de tête persistants, des vomissements, des troubles de l'équilibre ou une paralysie partielle évoquent, eux, des métastases cérébrales. Aux côtés de ces manifestations bien connues, les symptômes cutanés évoqués par Giulia Guerrini viennent enrichir la liste des signaux à surveille





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