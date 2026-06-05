Cancer du poumon ALK+ : des thérapies ciblés transforment le pronostic et offrent une vie quasi normale

Les avancées thérapeutiques, notamment les thérapies ciblées comme le lorlatinib, permettent désormais de contrôler durablement le cancer du poumon ALK+ avancé, offrant aux patients une meilleure qualité de vie et un retour à une activité sociale et professionnelle almost normale, comme en témoigne le parcours de Lucie, 31 ans.

Les oncologues parlent désormais d'une perspective auparavant hors de portée : contrôler durablement un cancer avancé, permettant à certains patients de reprendre une vie presque normale.

Lucie, 31 ans, illustre ce changement. Sa fatigue, son mal de dos, sa toux sèche et ses difficultés respiratoires n'ont pas, au premier abord, évoqué un cancer du poumon chez une jeune femme non-fumeuse. Le Pr Nicolas Girard, pneumologue spécialisé en oncologie thoracique à l'Institut Curie, souligne que chez des patients jeunes et non-fumeurs, ce diagnostic n'est pas le premier évoqué face à des signes respiratoires, ce qui peut retarder l'identification de la maladie souvent diagnostiquée à un stade avancé.

En effet, près de 79 % des cancers du poumon ALK+ sont découverts à un stade avancé. Les symptômes sont peu spécifiques : toux, essoufflement, douleurs thoraciques, perte de poids. Si la maladie atteint le cerveau, fatigue intense, maux de tête ou nausées peuvent apparaître. Le cancer bronchique non à petites cellules ALK positif représente environ 5 % de ces cancers.

Il touche fréquemment des personnes plus jeunes que la moyenne et souvent non-fumeuses. Cette forme est liée à une altération du gène ALK, produisant une protéine anormale qui stimule la croissance tumorale. Pour Lucie, l'annonce a été brutale. Après des semaines d'antibiothérapie, une téléconsultation conduit à des analyses sanguines et une hospitalisation.

Un matin, un médecin lui annonce un cancer du poumon de stade IV sans qu'elle comprenne. Les examens révèlent une tumeur pulmonaire métastatique porteuse de cette altération génétique. Il y a encore quelques années, ce diagnostic était associé à un pronostic particulièrement sombre. Depuis une quinzaine d'années, les thérapies ciblées ont profondément modifié le traitement.

Contrairement à la chimiothérapie classique, ces médicaments ciblent précisément l'anomalie moléculaire. Lucie reçoit un traitement de cette famille, administré sous forme de comprimé quotidien qui agit sur la protéine ALK altérée. Les effets ont été rapides : dès le lendemain, elle allait mieux, la toux a presque disparu et les effets secondaires sont minimes. Cette amélioration spectaculaire ne signifie pas la guérison, mais illustre la capacité de ces traitements à reprendre le contrôle d'un cancer très agressif.

Le Pr Girard explique que ces médicaments bloquent les mécanismes responsables du développement tumoral. Un enjeu majeur est la protection du cerveau, car les métastases cérébrales sont fréquentes et redoutées. Une nouvelle approche de la prise en charge émerge : accompagner les patients dans la durée. Activité physique adaptée, soutien psychologique, accompagnement nutritional ou aide au retour à l'emploi deviennent essentiels.

L'objectif ne se limite plus à prolonger la vie, il s'agit aussi de préserver sa qualité. Les données les plus récentes présentées au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago confirment cette transformation. Les chercheurs ont dévoilé l'actualisation à sept ans de l'essai international de phase III CROWN, comparant le lorlatinib à un traitement plus ancien chez des patients atteints d'un cancer du poumon ALK+ avancé n'ayant jamais été traités





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