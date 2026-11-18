Focus sur l'adénocarcinome canalaire, forme majeure du cancer du pancréas. Statistiques inquiétantes en France, rôle suspecté du cadmium et défis thérapeutiques actuels.

Le cancer du pancréas représente une urgence de santé publique majeure en France, avec une incidence en constante progression. Cette pathologie, dont la survie à cinq ans est estimée à 11 %, risque de devenir la deuxième cause de décès par cancer d'ici 2030. La Fondation ARC alerte sur cette tendance lourde lors de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie, diffusée le 17 novembre. En 2023, le bilan s'est alourdi avec près de 16 000 nouveaux cas et plus de 13 000 décès enregistrés sur le territoire national.

L'adénocarcinome canalaire domine les statistiques

L'adénocarcinome canalaire pancréatique constitue la forme la plus répandue de cette maladie, représentant près de 90 % des diagnostics. Le professeur Michel Ducreux, gastro-entérologue et chef du service d'oncologie digestive à l'Institut Gustave Roussy, précise que cette pathologie affecte principalement les fonctions exocrine et endocrine de l'organe. Les anomalies surviennent majoritairement sur le canal de Wirsung, qui déverse le suc pancréatique dans le deuxième segment du duodénum. Cette localisation anatomique spécifique contribue à la complexité du tableau clinique de la maladie.

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Un diagnostic tardif et des facteurs de risque

Seuls 10 à 20 % des patients sont diagnostiqués à un stade où la tumeur peut être retirée par chirurgie. Le pancréas est un organe profond qui reste longtemps asymptomatique, contrairement aux cancers du côlon. L'âge médian du diagnostic est de 71 ans chez les hommes et de 74 ans chez les femmes. Les facteurs de risque incluent la pancréatite chronique, les antécédents familiaux et certaines mutations génétiques comme BRCA1 et BRCA2. L'augmentation de l'incidence chez les patients jeunes interroge la communauté scientifique sur l'impact environnemental.

Le cadmium suspecté d'accroître les risques

La communauté scientifique s'interroge aujourd'hui sur l'impact des facteurs environnementaux et une possible exposition à des toxiques. Le cadmium, un métal reconnu cancérogène chez l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) depuis 2012, s'accumule en particulier dans le pancréas. Il est suspecté de jouer un rôle dans l'accroissement majeur et extrêmement préoccupant de l'incidence du cancer du pancréas. Ce métal est présent dans les engrais chimiques utilisés en agriculture, soulignant l'importance de surveiller les expositions professionnelles et environnementales.

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Protocoles diagnostiques et biomarqueurs clés

Le diagnostic repose principalement sur un bilan biologique et l'imagerie médicale. Si une masse est découverte au niveau du pancréas ou des métastases hépatiques, un scanner est généralement prescrit. L'IRM pancréatique est très intéressante pour détecter une petite tumeur intraparenchymateuse pancréatique mais moins lors de la découverte d'un cancer de stade avancé où l'on privilégiera plutôt le scanner. Parallèlement à l'imagerie, le praticien de santé prescrira un bilan biologique afin de doser les marqueurs tumoraux, notamment le CA19.9, une protéine qu'on détecte à la surface de certaines cellules cancéreuses.

Stratégies thérapeutiques et limites de l'immunothérapie

Les traitements dépendent de la stadiaison de la maladie. Si le cancer est localisé et la tumeur éligible à une résection, la chirurgie sera suivie d'une chimiothérapie afin de limiter les risques de récidive. Si la tumeur est localement avancée, on effectuera d'abord une chimiothérapie dite néo-adjuvante afin de réduire sa taille avant d'intervenir chirurgicalement. Enfin, si le cancer est découvert au stade métastatique, on aura recours à la chimiothérapie. L'immunothérapie n'a malheureusement pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans le traitement du cancer du pancréas. Cela concerne uniquement les patients porteurs d'une mutation BRCA, c'est-à-dire 5 à 10 % des malades. Néanmoins, ces molécules, qui ont déjà démontré leur intérêt dans les cancers de l'ovaire, prolongent un peu la durée de contrôle de la maladie.