Cancer du col de l'utérus : le vaccin HPV confirme son effet spectaculaire au Royaume-Uni

Une étude en Angleterre montre que la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) a un effet spectaculaire sur la réduction du risque de cancer du col de l'utérus chez les jeunes femmes. Cependant, la couverture vaccinale est encore insuffisante en France et la sensibilisation doit être améliorée.

La campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) lancée en 2024 n'a pas atteint les objectifs fixés par le gouvernement français. Cependant, une étude récente en Angleterre a montré que la vaccination a un effet spectaculaire sur la réduction du risque de cancer du col de l'utérus chez les jeunes femmes.

Entre 2020 et 2024, aucun décès lié à ce cancer n'a été enregistré chez les femmes âgées de 20 à 24 ans ayant été vaccinées à l'âge de 12 ou 13 ans. Selon les estimations, environ 200 vies ont déjà été sauvées depuis l'introduction du vaccin chez les adolescentes en 2008. Le professeur Peter Sasieni de l'université Queen Mary de Londres a souligné que c'était incroyable de penser qu'une simple injection pouvait quasiment éliminer un certain type de cancer.

Cependant, le cancer du col de l'utérus reste une réalité sanitaire avec environ 3 300 nouveaux cas diagnostiqués chaque année au Royaume-Uni. Les HPV sont très fréquents et sont transmis par contact intime. Dans la plupart des cas, l'infection disparaît spontanément, mais certaines souches peuvent provoquer des lésions précancéreuses puis un cancer. La vaccination est recommandée pour les adolescents et les jeunes adultes en France, mais la couverture vaccinale est encore inférieure aux objectifs de l'Organisation mondiale de la santé.

Le dépistage reste recommandé aux femmes concernées, y compris celles qui ont été vaccinées. Le professeur Jérôme Delotte, gynécologue obstétricien au CHU de Nice, a souligné que les risques liés aux HPV étaient encore sous-estimés et que la sensibilisation devait être améliorée





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