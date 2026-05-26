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Cancer du col de l'utérus : inégalités et déterminants intimes affectent le dépistage

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Cancer du col de l'utérus : inégalités et déterminants intimes affectent le dépistage
Cancer Du Col De L'utérusVaccination Contre Les Papillomavirus HumainsDépistage
📆5/26/2026 1:53 PM
📰sudouest
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Une étude publiée par Santé publique France explore les raisons de l'insuffisance de participation au dépistage du cancer du col de l'utérus en France. Les résultats mettent en évidence des déterminants intimes, tels que l'orientation sexuelle ou des antécédents de violences sexuelles, qui peuvent affecter la participation au dépistage.

Chaque année en France, plus de 3 100 cancers du col de l'utérus, principalement liés aux papillomavirus humains (HPV), sont diagnostiqués, et environ 800 femmes décèdent de cette maladie.

Le cancer du col de l'utérus, jugé largement évitable par les experts grâce à la vaccination contre les papillomavirus humains et au dépistage, fait l'objet d'un programme national de dépistage organisé. Mais la participation y reste insuffisante et marquée par des inégalités. Une étude de Santé publique France en explore les raisons. Des déterminants intimes, comme l'orientation sexuelle ou des antécédents de violences sexuelles, peuvent affecter la participation au dépistage.

Montrer son corps, parler de soi, de sa sexualité... La première consultation gynécologique n'est pas évidente pour de nombreuses femmes, surtout quand elle s'accompagne de violences physiques et verbales, de jugements ou de remarques racistes. Pour renforcer l'équité et la participation à ce dépistage, les chercheurs suggèrent notamment de diffuser des messages explicitant qu'aucune pratique sexuelle, avec des partenaires de même sexe ou de sexe différent, ne dispense de dépistage.

Pour en finir avec les violences gynécologiques, il est important de changer les pratiques médicales vers plus de respect

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