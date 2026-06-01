Cancer de la prostate : le traitement de J&J réduit le risque de métastases et de décès selon une étude de phase avancée

Les résultats de l'étude sont porteurs d'espoir pour les patients atteints du cancer de la prostate, qui se situe au 1er rang des cancers chez l'homme et représente 25 % de l'ensemble des cancers incidents masculins. Le médicament Erleada, développé par Johnson & Johnson, en complément d'une hormonothérapie six mois avant et après une intervention chirurgicale, a amélioré les chances d'élimination de la tumeur et réduit le risque de progression de la maladie ou de décès.

Les conclusions d'une nouvelle étude ont été présentées lors du congrès de l'Asco. Les résultats sont porteurs d'espoir pour les patients atteints du cancer de la prostate , qui se situe au 1er rang des cancers chez l'homme et représente 25 % de l'ensemble des cancers incidents masculins.

L'étude a montré que le médicament Erleada, développé par Johnson & Johnson, en complément d'une hormonothérapie six mois avant et après une intervention chirurgicale, a amélioré les chances d'élimination de la tumeur et réduit le risque de progression de la maladie ou de décès. Les patients qui ont bénéficié de ce protocole avaient environ 8,9 % de chances d'obtenir une réponse pathologique complète ou une maladie résiduelle minimale, par rapport au placebo, avec une survie sans métastases à 5 ans de 78,2 % et 73,5 % respectivement dans les deux groupes.

Le risque de récidive du cancer de la prostate était inférieur de 29 %





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