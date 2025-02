Cancer de l'Ovaire : Jenna Sirkiä, 25 ans, Survit à un Diagnostic Dévastateur

Jenna Sirkiä, 25 ans, a reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire après un accident de scooter électrique qui a déclenché des crampes intenses et une perte de connaissance. Un kyste dans son abdomen s'est avéré être la cause de la perte de connaissance. Le cancer s'était déjà propagé à son abdomen, ce qui a placé Jenna dans une catégorie à fort risque avec un taux de survie de seulement 13%. Malgré les défis et les effets secondaires du traitement, Jenna a survécu et espère pouvoir retourner au travail bientôt.

Comme l'a rapporté le Daily Mail, Jenna Sirkiä a reçu un diagnostic de cancer par le plus grand des hasards. Depuis un certain temps, elle pensait souffrir de ballonnements et n'avait pas prêté grande attention à ses symptômes. Un jour, la jeune femme de 25 ans est tombée de son scooter électrique. L'accident n'était pas grave, mais elle est tombée sur le ventre, ce qui a provoqué une poussée de crampes intenses et a fait qu'elle perdait connaissance.

Après une échographie, ils ont découvert une tumeur de la taille d'une orange dans l'un de ses ovaires. La mauvaise nouvelle ne s'arrêtait pas là : ils ont également découvert un kyste dans son abdomen qui avait éclaté. Selon les médecins, c'est la raison pour laquelle elle avait perdu connaissance lors de l'accident. Deux mois après l'échographie, l'hôpital a appelé Jenna pour lui confirmer le diagnostic : elle avait un cancer de l'ovaire qui s'était déjà propagé à son abdomen. Les médecins pensaient que la tumeur était présente en elle depuis un certain temps, étant donné sa taille. Bien entendu, la jeune femme a immédiatement commencé sa lutte contre ce mal. Elle a donc commencé un traitement médicamenteux de 4 mois en septembre 2024. Jenna a également subi une opération pour retirer la tumeur et un de ses ovaires. Cette étape était déjà épuisante, mais la patiente a été encore plus accablée par le fait qu'elle faisait une réaction allergique au médicament. Un scanner des poumons a révélé une autre tumeur, ce qui a nécessité une autre opération pour la retirer. Comme l'explique le Daily Mail, 93% des femmes diagnostiquées d'un cancer de l'ovaire de stade 1 ou 2 survivent plus de 5 ans. Toutefois, lorsque la maladie se propage, comme dans le cas de Jenna, le taux de survie est seulement de 13%. Malgré tout, la jeune femme s'est battue de tout son cœur. Elle espère pouvoir retourner au travail en février 2025. Après tout, elle a terminé son traitement le soir du Nouvel An. « Ce fut un long voyage, mais j'ai survécu. Je suis fière de moi », a-t-elle déclaré avec beaucoup de fierté





