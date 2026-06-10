Cancer colorectal : l'immunosurveillance locale détermine la fréquence des polypes et le risque de cancer

Une étude de l'Inserm et de partenaires publiée dans Science Translational Medicine identifie un lien entre l'activité immunitaire du microenvironnement des lésions précancéreuses, la fréquence des polypes et le risque de cancer colorectal. Les résultats pourraient mener à de nouvelles immunothérapies préventives.

Le cancer colorectal représente un enjeu majeur de santé publique. Il est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes et le troisième chez les hommes.

Depuis 1980, la mortalité liée à ce cancer diminue, en partie grâce aux progrès du dépistage et des traitements. Le dépistage organisé, recommandé tous les deux ans pour les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, repose sur un test immunologique de recherche de sang occult dans les selles. En cas de résultat positif, une coloscopie est pratiquée pour confirmer la présence de lésions.

Malgré cela, les mécanismes immunitaires au sein des lésions précancéreuses, comme les polypes, restaient jusqu'à présent mal connus. Or, comprendre comment une cellule normale de la muqueuse intestinale devient cancéreuse est fondamental pour réduire le risque de mortalité. Une équipe de recherche de l'Inserm, de Sorbonne Université et de l'Université Paris Cité a mené une étude approfondie pour élucider ces mécanismes.

En comparant le microenvironnement immunitaire de lésions précancéreuses chez 69 patients sans facteurs de risque particuliers, les chercheurs ont établi une corrélation entre l'activité immunitaire locale, la fréquence de survenue de polypes et le risque ultérieur de cancer colorectal. Ces travaux, publiés dans la revue Science Translational Medicine, révèlent l'existence de profils immunitaires distincts associés à cette fréquence.

Chez les patients développant peu de polypes, les lésions présentaient un microenvironnement caractérisé par une immunosurveillance renforcée : une abondance de cellules immunitaires antitumorales et la présence de structures lymphoïdes tertiaires matures. À l'inverse, les lésions des patients avec une fréquence élevée de polypes montraient une immunosurveillance moins active. Cette immunosurveillance semble jouer un rôle clé dès l'apparition des premières lésions précancéreuses. Les analyses ont également mis en lumière l'expression accrue d'ARN non codants spécifiques dans lesenvironnements à forte immunosurveillance.

Jérôme Galon, directeur de recherche Inserm, suggère que ces ARN pourraient participer à la régulation des gènes et à l'immunosurveillance antitumorale précoce, facilitant la reconnaissance et l'élimination des cellules précancéreuses par le système immunitaire. Cette découverte ouvre la voie au développement de nouvelles approches thérapeutiques, notamment des immunothérapies ciblant ces mécanismes pour prévenir la progression des polypes vers un cancer invasif.

Ainsi, identifier de nouveaux marqueurs biologiques pourrait permettre de stratifier les patients selon leur risque et d'adapter les stratégies de prévention, consolidant l'objectif de réduire durablement l'incidence et la mortalité du cancer colorectal





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