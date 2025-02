Canapé d'Angle Convertible Beige à Prix Réduit chez Cdiscount

Offre exceptionnelle sur un canapé d'angle convertible beige en velours côtelé. Profitez d'un design élégant et d'une ambiance conviviale dans votre salon.

Les canapés d'angle beiges au design élégant sont de plus en plus demandés. Cette tendance est particulièrement marquée lorsqu'ils offrent une fonction convertible et sont confectionnés en velours côtelé. Si vous souhaitez insuffler une ambiance distinguée et accueillante dans votre intérieur, cette offre exceptionnelle ne manquera pas de vous séduire.

Profitez instantanément de la réduction appliquée à ce canapé d'angle convertible, qui voit son prix s'affaiblir jusqu'à 599,99 euros, contre 995 euros chez Cdiscount. Ce canapé d'angle, rec tapi en velours côtelé beige, offre une capacité d'accueil pour 4 personnes, incluant une méridienne. Cette dernière permet non seulement d'étendre vos jambes pour profiter confortablement de votre émission télévisée préférée, mais elle abrite également un coffre de rangement pratique. Il s'agit d'une solution idéale pour optimiser l'espace et dissimuler, en même temps, les couvertures et les coussins. Esthétique et polyvalent, ce canapé d'angle convertible répond à toutes vos exigences. En plus de ses assises fermes et confortables, il dispose d'un couchage de 135 x 200 cm, idéal pour l'accueil occasionnel de vos invités. Son déploiement en lit est simple et rapide, il suffit de tirer sur les lanières situées sous les assises. En quelques secondes seulement, le lit de vos invités est prêt. C'est également une excellente solution pour vous offrir une soirée cinéma digne de ce nom. Doté d'un angle droit, ce canapé a séduit un grand nombre d'acheteurs. Il a obtenu une note moyenne de 4,4/5 sur plus de 620 évaluations clients. Chez Cdiscount, les membres du programme de fidélité bénéficient d'une réduction supplémentaire de 20% en saisissant le code 20CD25 au moment du paiement. Pour en profiter pleinement, pensez à l'essai gratuit de 6 jours proposé.Ce canapé d'angle convertible, en tissu velours beige côtelé, allie élégance et chaleur. Polyvalent, il combine un coffre de rangement sous la méridienne et un couchage de 135 x 200 cm.





