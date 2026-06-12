Canada‑Bosnie‑Herzégovine : horaire, chaîne et enjeux du deuxième match d'ouverture de la Coupe du monde 2026

Le Canada accueille la Bosnie‑Herzégovine au BMO Field de Toronto pour le premier match à domicile de l'édition 2026. Diffusé à 21 h sur M6, le duel marque le lancement du groupe B et soulève des questions d'arbitrage, d'absences clés et de pression pour les deux équipes inédites en confrontation officielle.

La Coupe du monde 2026 poursuit son inaugural vendredi 12 juin avec un rendez‑vous historique : le Canada joue son tout premier match à domicile, face à la Bosnie‑Herzégovine , au BMO Field de Toronto.

Il s'agit du premier affrontement masculin d'une Coupe du monde se déroulant sur le sol canadien, et d'une des trois cérémonies d'ouverture qui ponctuent le nouveau format XXL à 48 équipes. Chaque nation organisatrice - les États‑Unis, le Canada et le Mexique - propose son propre spectacle d'ouverture, et le Canada profite de l'opportunité d'exposer son public à un match d'une portée exceptionnelle.

La rencontre, inscrite dans le groupe B, voit les Canadiens prendre les paris à la fois avec l'espoir d'un bon départ et avec la pression d'une première édition locale qui n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire du football mondial. Le déroulement du match sera suivi en direct et en clair sur la chaîne française M6 à 21 h, heure de Paris, ainsi que sur la plateforme cryptée beIN Sports.

L'arbitrage a déjà été l'objet de discussions : le coup d'envoi a été légèrement retardé, non pas pour des raisons sportives, mais parce qu'une chaîne américaine n'a pas repris sa diffusion publicitaire à temps, rappelant la complexité logistique d'un événement diffusé simultanément sur plusieurs continents. Sur le plan technique, le BMO Field accueille les supporters canadiens qui espèrent voir leurs joueurs évoluer dans un environnement familier, tandis que les supporters bosniaques arriveront en grand nombre pour soutenir une équipe qui revient au Mondial pour la première fois depuis l'édition de 2014.

Les Dragons de Bosnie‑Herzégovine ont remporté leur place grâce à une série de barrages européens dramatiques, éliminant le Pays‑de‑Galles puis l'Italie aux tirs au but, un parcours qui a déjà nourri les récits romantiques de la compétition. Du côté du Canada, le sélectionneur Jesse Marsch doit composer avec l'absence de deux piliers de son effectif : Alphonso Davies, blessé, et Moïse Bombito, indisponible.

Il mise toutefois sur la maturité de Jonathan David, jeune attaquant prometteur, pour piloter les Canucks vers un résultat positif. Le match s'annonce tendu, les deux équipes ne s'étant jamais rencontrées en officiel ou en amical, chaque nation devra donc gérer la pression du moment d'ouverture. L'avantage du terrain et du soutien populaire pèse clairement en faveur du Canada, mais l'histoire a souvent montré que les équipes hôtes peinent parfois à gérer les attentes.

L'enjeu pour la Bosnie‑Herzégovine sera de prouver qu'une qualification obtenue de façon dramatique peut se traduire par une performance solide face à un adversaire qui joue devant son public. Au-delà du simple résultat, ce duel inaugurera une nouvelle ère du football mondial, où la sécurité est renforcée, les enjeux médiatiques sont globaux, et les supporters du monde entier partagent les émotions d'une soirée qui s'annonce mémorable





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