Can You Exercise During Your Period? Benefits and Risks

This article discusses the compatibility of physical activity and menstruation, providing insights from experts and addressing common concerns. It highlights the benefits of exercise during menstruation and the importance of adapting the intensity of the activity to one's state.

Douleurs de ventre, fatigue, moral en dents de scie : pour beaucoup, les règles sonnent comme un feu rouge sur le tapis de sport. On entend encore qu’il faudrait rester allongée, annuler le cours de yoga ou la séance de foot.

Cette idée qu’activité physique et menstruations seraient incompatibles reste tenace, au point de faire culpabiliser celles qui aimeraient continuer à bouger ou, au contraire, qui n’osent plus rien faire. Les réponses des spécialistes sont pourtant bien plus rassurantes. Pour la Dre Sophie Racktoo, spécialiste en médecine générale au King’s College Hospital London à Dubaï, interrogée par Vogue France, 'La pratique sportive pendant les règles ne comporte aucun risque', à condition d'adapter l'effort à son état.

La coach sportive Anna Carla Ceron, qui accompagne de nombreuses femmes, tient le même cap : faire du sport pendant les règles est en général une bonne idée, sauf douleurs extrêmes ou règles très abondantes. Faire du sport pendant les règles, est-ce vraiment risqué ? Pendant la phase menstruelle, les taux d'œstrogène et de progestérone chutent, ce qui explique la fatigue, la sensibilité accrue et parfois une baisse de motivation.

Le cycle se découpe aussi en phases folliculaire, ovulatoire et lutéale, chacune pouvant modifier la sensation d'énergie. Certaines remarquent à peine ces variations, d'autres ont l'impression de changer de corps d'une semaine à l'autre. À voir aussi : Article Retarder ses règles : comment faire ? Est-ce dangereux?

Article Cycle menstruel : fonctionnement, durée, troubles et pathologies Pour les personnes en périménopause ou vivant avec de l'endométriose ou un syndrome des ovaires polykystiques, ces fluctuations peuvent être plus marquées. Dre Sophie Racktoo rappelle que le stress, le sommeil, l'alimentation et le niveau d'activité jouent aussi sur le ressenti des règles. Elle insiste : 'Il est essentiel d'apprendre à écouter son corps et de privilégier une approche holistique'.

Les bienfaits du sport pendant les règles, selon la médecine Globalement, faire du sport pendant les règles est bénéfique, mais il convient d'adapter l'intensité de l'exercice. Une activité d'endurance douce permet au corps de libérer des endorphines, ces substances qui agissent comme des antidouleurs naturels et apaisent la dysménorrhée. Bouger améliore aussi la circulation sanguine, limite la sensation de jambes lourdes et aide à stabiliser l'humeur quand le moral est en berne.

La gynécologue et médecin du sport Carole Maître déclarait à Doctissimo : 'Des études ont révélé, même si certaines sont contradictoires, que le sport peut diminuer les douleurs de règles quand elles ne sont pas trop fortes. Au-delà de 30 minutes d'activité, l'organisme sécrète de la bêta-endorphine qui stimule les notions de bien-être dans le cerveau et a une influence sur le ressenti de la douleur'.

Les menstruations ne diminuent pas la performance en elles-mêmes, sauf en cas de douleurs très fortes ou d'anémie liée à des règles particulièrement abondantes. Il n'existe pas de baisse de la performance musculaire qu'elle que soit la période car la force musculaire ne varie pas.

Il existe tout de même deux critères qui peuvent avoir une influence : si les règles sont abondantes, on a un risque de petite anémie et de fatigue ce qui peut avoir des effets sur les résultats. Par ailleurs, si les douleurs sont vraiment intenses et qu'elles ne cessent pas après 30 minutes d'activité, on n'aura pas envie de continuer. Précisément ainsi le Dr Carole Maitre.

Comment adapter son sport pendant les règles au quotidien En cas de crampes ou de fatigue, marche, yoga doux, étirements ou renforcement léger restent de bonnes options. Quand tout va bien, une séance plus intense est possible, sans culpabilité, tant que la douleur ne s'invite pas. Et pour en savoir, découvrez nos articles 'Sport et règles : les réponses à vos questions' et 'Peut-on faire du sport pendant les règles ? Interview du Dr Carole Maitre'.

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