Campagne natalité : les conseils du professeur Greenberg sur la fertilité

L'Assurance maladie envoie un courrier aux 29 ans pour prévenir du déclin de fertilité après 35 ans. Le professeur Michael Greenberg recommande la procréation entre 29 et 35 ans.

L'Assurance maladie adresse officiellement un courrier d'information sur l' infertilité à l'ensemble des personnes âgées de 29 ans ce lundi 16 novembre. Cette distribution massive s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la baisse de la natalité en France. L'objectif principal est de sensibiliser les jeunes adultes, hommes comme femmes, sur la dégradation progressive de leur capacité à concevoir un enfant.

Déclin fécondité et horloge biologique

Le professeur Michael Greenberg, chef de service de médecine de reproduction et de préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart, précise que beaucoup ignorent les véritables délais biologiques. Dans l'esprit commun, l'horloge biologique est souvent associée à la ménopause, mais cette vision est erronée pour la conception. La vraie limite féconde se situe dix ans avant cet événement majeur de la vie.

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Les données médicales indiquent que la fertilité féminine connaît un déclin significatif à partir de l'âge de 35 ans. À 40 ans, une femme n'est quasiment plus fertile et rien ne peut contrecarrer ce processus naturel. Ce recul de la fertilité est un facteur déterminant dans la stratégie de santé publique actuelle, visant à informer sur les réalités biologiques précoces.

Âge moyen des maternités en hausse

En 2025, les femmes accouchaient en moyenne à l'âge de 31 ans, atteignant ainsi un record historique. Cette situation marque une évolution majeure par rapport à l'an 2000, où la moyenne des âges pour les maternités s'établissait à 29,3 ans. Cette tendance au retardement de la parentalité illustre le décalage entre les projets de vie et les contraintes biologiques.

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Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, cette dynamique pose des défis structurels majeurs au système de santé. Le gouvernement tente d'éviter le regret collectif de ne pas avoir agi plus tôt. L'ignorance sur les capacités fécondes réelles des jeunes adultes contribue directement à cette tendance au recul de l'âge des parents.

Impact des partenaires sur les délais

Le manque d'information touche également les hommes, dont le rôle est souvent sous-estimé dans cette équation biologique. De nombreuses femmes se retrouvent prêtes à avoir des enfants dans la tranche d'âge optimale, mais leur partenaire n'est pas prêt. Cette incompatibilité de calendrier pousse les femmes à repousser leur projet, ce qui leur fait perdre des chances fécondes précieuses.

Le professeur Michael Greenberg insiste sur la nécessité d'une sensibilisation globale incluant les deux parents. Il recommande fortement d'avoir un enfant entre 29 et 35 ans pour maximiser les probabilités de succès. Cette période constitue la fenêtre d'opportunité la plus favorable pour les couples souhaitant fonder une famille sans complications majeures.

Congélation et perspectives futures

Même si le projet parental est remporté plus tard, il est crucial de penser à la congélation de ses cellules reproductrices à cette période charnière. Les spermatozoïdes et les ovocytes congelés entre 29 et 35 ans offrent bien plus de fertilité que s'ils sont préservés ultérieurement. Cette mesure de préservation apparaît comme une assurance biologique essentielle face à l'incertitude des projets de vie.

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La campagne de l'Assurance maladie vise à limiter le nombre de consultations où les patientes expriment leur ignorance sur leur déclin fécond précoce. En informant les jeunes de 29 ans, l'État espère orienter les choix individuels vers une plus grande conformité aux réalités biologiques, réduisant ainsi les regrets futurs et les échecs de conception.