Campagne grippe Ariège : la Préventi'Mobile vaccina sans rendez-vous

De novembre à décembre 2026, la Préventi'Mobile de l'Ariège offre des vaccinations antigrippales gratuites sur les marchés. Accès facile pour les seniors et publics fragiles.

La Préventi'Mobile de la CPTS Ariège Pyrénées lance une campagne de vaccination contre la grippe directement sur les marchés du département. Cette initiative, qui se déroule du 24 novembre au 5 décembre 2026, vise à rapprocher les soins de santé des populations locales.

Sensibilisation aux marchés locaux

Ce mobile de prévention sillonne le territoire tout au long de l'année dans le cadre des actions de prévention et du programme Bons réflexes santé Occitanie. Mené en partenariat avec l'Agence régionale de santé, le projet incarne une démarche proactive d'aller vers les citoyens. Son objectif principal est de faciliter l'accès aux soins et à la prévention, particulièrement pour les publics les plus fragiles du département.

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Éligibilité et public ciblé

La vaccination est proposée sans rendez-vous préalable pour les personnes éligibles. Cela inclut les personnes âgées de 65 ans et plus. Sont également concernées les personnes atteintes de certaines maladies chroniques comme le diabète, des pathologies respiratoires ou cardiaques, ainsi que les femmes enceintes.

Calendrier détaillé des étapes

La campagne s'articule autour d'escales sur les marchés et à proximité de commerces dans neuf communes différentes du département. Le dispositif fera étape à des endroits spécifiques pour maximiser la visibilité et la participation des habitants locaux. Chaque étape se déroulera de 8 heures à 13 heures pour permettre aux habitants de s'organiser facilement autour de leur journée.

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Les premières vaccinations auront lieu le mardi 24 novembre, de 8 heures à 13 heures, sur le marché d'Ax-les-Thermes. Le camion poursuivra sa tournée le mercredi 25 novembre devant l'Intermarché Pyréval de Pamiers. Ensuite, la mission continuera le jeudi 26 novembre sur le marché de Mazères. Le vendredi 27 novembre, la Préventi'Mobile sera présente à Foix pour accueillir les personnes souhaitant se faire vacciner rapidement.

Le samedi 28 novembre, la mobilité du véhicule sera axée sur la commune de Brassac pour toucher un nouveau public. La tournée reprendra le mardi 1er décembre aux Pujols afin de ne pas interrompre l'effort de sensibilisation continue. Le mercredi 2 décembre, l'étape se déroulera à Saint-Jean-du-Falga pour les résidents environnants. Le vendredi 4 décembre, ce sera au tour de Saverdun de bénéficier de cette intervention médicale mobile.

Conditions pratiques et prise en charge

La campagne s'achèvera le samedi 5 décembre sur le marché de Pamiers, marquant la fin de cette série d'actions préventives. À chaque étape, un infirmier sera présent à bord du véhicule pour réaliser les vaccinations en toute sécurité. Il est demandé aux personnes souhaitant bénéficier de cette vaccination de se munir de leur bon de prise en charge envoyé par l'Assurance maladie. Elles devront également présenter leur carte Vitale et leur carte de mutuelle pour compléter le dossier administratif.

La CPTS Ariège Pyrénées précise qu'elle prendra en charge le reste à payer pour les bénéficiaires éligibles. La vaccination constitue un geste essentiel pour se protéger contre les formes graves de la grippe. Cette action permet également de limiter les risques de complications pour les personnes à risque. Le dispositif met ainsi l'accent sur la protection collective et individuelle face aux virus saisonniers.

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En reliant la santé publique aux lieux de vie quotidiens, cette opération répond à un besoin réel d'accessibilité aux soins préventifs. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de réduction des inégalités sociales de santé. En allant directement vers les populations, les professionnels de santé peuvent toucher des personnes qui auraient pu rester sans soins.