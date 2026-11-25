La HAS propose la vaccination anti-grippale aux enfants de 2 à 17 ans sains. Décryptage des modalités, du remboursement à 65% et des situations à risques nécessitant une protection.

La campagne de vaccination contre la grippe pour la saison 2026-2027 revient avec des directives actualisées de la Haute Autorité de santé (HAS). Cette instance sanitaire élargit désormais l'offre vaccinale aux enfants âgés de 2 à 17 ans révolus, même en l'absence totale de pathologie chronique. Les parents doivent désormais évaluer si cette proposition est pertinente pour leur enfant en bonne santé ou si une recommandation s'impose en raison d'un état de fragilité.

Offre vaccinale pour les enfants sans comorbidité

La HAS recommande que la vaccination puisse être proposée chaque année aux enfants de 2 à 17 ans révolus sans comorbidité connue. Il s'agit d'une proposition et non d'une obligation légale, contrairement aux situations à haut risque. L'objectif principal est de réduire le risque d'infection grippale directe, de limiter les consultations médicales inutiles et de diminuer la circulation du virus dans l'entourage de l'enfant.

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La décision finale revient aux parents après discussion avec le professionnel de santé qui suit l'enfant. L'âge, l'état de santé général et le contexte familial sont pris en compte pour arbitrer cette nécessité. Cette approche vise à protéger l'enfant tout en contribuant à la santé collective lors des saisons hivernales.

Remboursement et modalités administratives

Pour les enfants de 2 à 17 ans sans maladie chronique, l'Assurance Maladie rembourse le vaccin à hauteur de 65 %. Le complément éventuel peut être pris en charge par la mutuelle selon les contrats souscrits. Contrairement aux situations à risque, ces enfants ne reçoivent pas automatiquement de bon de prise en charge à domicile.

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Le professionnel de santé doit établir un bon spécifique permettant de retirer le vaccin en pharmacie sur présentation de la carte Vitale. Pour les enfants de moins de 11 ans, ce bon de prescription peut être établi par un médecin ou une sage-femme. L'administration du vaccin reste du ressort d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier dans les conditions prévues.

Recommandations pour enfants atteints de maladies chroniques

La situation change radicalement pour les enfants présentant des facteurs de risque de complications grippales. Certaines pathologies respiratoires, cardiaques, neurologiques ou immunitaires justifient une vaccination annuelle dès l'âge de 6 mois. Les enfants asthmatiques sont également concernés par ces recommandations spécifiques de protection.

Dans ces indications de vaccination recommandée, le vaccin est intégralement remboursé à 100 % par l'Assurance Maladie. Il est impératif de ne pas déterminer seul si une maladie chronique justifie cette protection. Le médecin traitant doit vérifier si la situation correspond aux recommandations en vigueur, notamment en apportant le carnet de santé et la liste des traitements.

Cette précaution limite les risques d'exacerbation des pathologies chroniques lors des infections respiratoires saisonnières. Les parents d'enfants asthmatiques ont tout intérêt à anticiper cette discussion avec leur professionnel de santé à l'approche de l'hiver pour sécuriser la santé de l'enfant.

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Protection des nourrissons de moins de 6 mois

Les nourrissons de moins de 6 mois ne peuvent pas recevoir directement le vaccin contre la grippe en raison de leur âge. Cependant, la stratégie vaccinale vise à protéger leur entourage proche pour limiter les risques de transmission du virus. Cette recommandation concerne particulièrement les membres du foyer, les assistants maternels ou les personnes ayant des contacts réguliers avec le nourrisson.

Attention, cette mesure ne s'applique pas automatiquement à tous les bébés de moins de 6 mois. Elle dépend de la présence ou non de facteurs de risque de grippe grave chez le nourrisson. La vaccination de l'entourage constitue alors la principale arme de défense indirecte pour protéger ce public vulnérable incapable d'être vacciné directement.