Campagne fertilité : lettre officielle aux Français de 29 ans en novembre 2026

Le gouvernement français lance le 3 novembre 2026 une campagne nationale ciblant les 29 ans pour informer sur la préservation de la fertilité et les consultations préconceptionnelles.

Face à la baisse continue du nombre de naissances et à l'augmentation structurelle des décès annuels, le gouvernement français a annoncé le lancement d'une initiative majeure pour sensibiliser la population. Cette démarche vise explicitement à répondre aux défis démographiques actuels en fournissant des informations précises sur la santé reproductive. Le ministère de la Santé et Santé publique France ont défini le 3 novembre 2026 comme la date de démarrage officiel de cette première campagne nationale d'information.

Ciblage spécifique des Français âgés de 29 ans

L'action priorise une tranche d'âge précise pour maximiser l'impact éducatif avant que les contraintes biologiques ne s'intensifient. Les autorités sanitaires adresseront un courrier personnalisé aux citoyens français ayant exactement 29 ans au moment de l'envoi. Cette distribution se déroulera exclusivement via la plateforme numérique Ameli entre le 16 et le 20 novembre 2026. L'objectif est d'intercepter ce groupe démographique critique pour leur permettre de prendre des décisions éclairées concernant leur projet parental futur.

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Contenu détaillé de la lettre officielle

Le document envoyé met l'accent sur l'autonomie individuelle dans les choix de vie sexuelle et reproductive. Il rappelle que chaque personne dispose de la liberté de décider si, quand et comment envisager la parentalité. Le texte encourage vivement les destinataires à consulter un professionnel de santé pour faire le point sur leur situation personnelle. Cette approche vise à normaliser les discussions autour de la fertilité tout en respectant les choix individuels de chacun.

Accès aux consultations préconceptionnelles

La lettre informe clairement sur la disponibilité des consultations préconceptionnelles pour toute personne de 29 ans ou plus souhaitant fonder une famille. Ces rendez-vous peuvent être pris auprès d'un médecin traitant, d'un gynécologue ou d'une sage-femme. L'examen permet d'évaluer les habitudes de vie, l'alimentation et l'exposition potentielle à des substances toxiques ou perturbateurs endocriniens. Les facteurs de risque tels que la consommation d'alcool, de tabac ou de drogues sont également passés en revue pour optimiser la préparation à une future grossesse.

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Options d'autoconservation des gamètes

Un volet important du message concerne la préservation des cellules reproductrices pour anticiper les évolutions naturelles de la fertilité. Pour les femmes âgées de 29 à 37 ans, cette option permet une utilisation des ovocytes jusqu'à l'âge de 45 ans. Les hommes concernés par cette démarche doivent avoir entre 29 et 45 ans pour pouvoir utiliser leurs spermatozoïdes jusqu'à 59 ans. Le gouvernement précise que cette procédure ne garantit pas une grossesse mais offre une sécurité supplémentaire pour l'avenir.

Contexte démographique et recherche scientifique

Cette campagne s'inscrit dans une stratégie plus large incluant un plan d'action et de prévention visant les 20-35 ans. Elle répond aux craintes liées au coût de la vie, à la baisse du pouvoir d'achat et aux considérations écologiques qui pèsent sur les jeunes générations. Le Pr Samir Hamamah a salué l'engagement financier inédit du gouvernement pour la recherche sur l'infertilité lors des annonces faites par Catherine Vautrin. Cette mobilisation institutionnelle marque un tournant dans la prise en charge publique des questions de stérilité en France.