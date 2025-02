Campagne de rappel pour le nouveau Dacia Duster

Dacia lance une campagne de rappel pour le nouveau Duster en raison d'un problème technique lié au câblage du système ABS. Les livraisons sont interrompues et les propriétaires des véhicules concernés sont invités à se rendre dans une concession.

Un problème technique affectant le câblage du système ABS , notamment le connecteur R107, a conduit Dacia à lancer une campagne de rappel pour le nouveau Duster , troisième génération et véhicule le plus vendu de la marque après la Sandero. Ce rappel s'applique aux véhicules produits avant le 10 juillet 2022. Bien que Dacia affirme que le défaut ne présente aucun risque pour la sécurité , les livraisons du modèle sont interrompues.

\Le problème, selon Dacia, provient d'un fournisseur et non de la conception de la pièce par la marque. Dacia assure qu'elle tient ses clients informés dès qu'il y aura des développements. En Belgique, plusieurs centaines de véhicules sont concernés par ce rappel, tandis qu'en France, près de 2 680 propriétaires ont reçu un courrier les invitant à se rendre dans une concession ou un atelier du réseau Renault-Dacia depuis le 24 octobre 2022. \Karl Schuyborek, porte-parole de Dacia Belgique, a déclaré : « Nous nous efforçons de livrer des voitures parfaites. Fournir des voitures qui risquent de devoir retourner au garage par la suite ne s'inscrit pas dans cette philosophie. Nous en saurons plus dans une semaine. », mentionnant l'ampleur du problème et la volonté de la marque de trouver une solution rapidement.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Dacia Duster Rappel ABS Sécurité Livraison

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Dacia se lance plus en profondeur dans l'électrique avec trois nouveaux modèlesDacia, la marque low cost de Renault, prévoit de se lancer plus profondément dans l'électrique avec une gamme de trois nouveaux modèles. Ces modèles, dont la technologie sera plus avancée que celle de la citadine Spring, pourraient remplacer la Sandero, le Duster et le Bigster, qui se transformeraient en versions électriques. Le premier modèle électrique Dacia, une Sandero, devrait arriver à la fin de 2027.

Lire la suite »

Dacia Proposera de Nouveaux Modèles Electriques, Commençant par la Sandero en 2027Dacia, filiale de Renault, annoncera prochainement d'autres modèles 100% électriques, en plus de la Spring. Le premier modèle à suivre sera la Sandero, prévue pour fin 2027. Le directeur général de la marque, Denis Le Vot, a confirmé que la nouvelle Sandero reposera sur la même plateforme que le modèle actuel. Les décisions techniques finales sont attendues fin 2025.

Lire la suite »

Dacia Sandero : premiers détails sur la version électrique de la voiture préférée des européensAprès ses R4 et R5 E-Tech ainsi que sa petite Alpine A290, le groupe Renault fait le pari de l'électrique pour son modèle le plus vendu en Europe, la Dacia Sandero. On sait désormais quand cette version arrivera dans nos concessions. Même si cela constitue un pari risqué, voici pourquoi.

Lire la suite »

Salies-de-Béarn : le cinéma associatif le Saleys lance sa nouvelle campagne d’adhésionComme chaque début d’année, le cinéma de Salies-de-Béarn ouvre sa nouvelle campagne d’adhésion dans le but de consolider son projet culturel et associatif. À cette occasion Célia Olivié directrice de

Lire la suite »

80 ans de Soutien : Le Secours Populaire lance sa campagne de financement 'Don'actions 2025'Le Secours Populaire célèbre son 80e anniversaire avec le lancement de sa campagne nationale de dons 'Don'actions 2025' le 18 janvier. Cette campagne vise à collecter les fonds nécessaires à son fonctionnement tout en encourageant la participation bénévole et la visibilité médiatique.

Lire la suite »

François Piquemal lance sa campagne pour les municipales à ToulouseFrançois Piquemal annonce sa candidature aux municipales de Toulouse et lance sa campagne auprès de plus de 300 sympathisants. Il se propose comme candidat de l'union de la gauche, avec Agathe Roby, et souhaite organiser une campagne et une gouvernance pluraliste. Il s'engage à proposer un projet de rupture par rapport à la municipalité actuelle, en promettant notamment une Toulouse moins chère.

Lire la suite »