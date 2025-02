Camion englouti par un fontis au Japon : la cabine retrouvée, mais le sauvetage impossible pour l'instant

Les autorités japonaises ont retrouvé la cabine du camion englouti par un fontis le 28 janvier à Yashio. La présence d'un corps à l'intérieur est suggérée, mais le sauvetage est impossible pour le moment en raison des dangers présents dans la conduite d'égouts où elle se trouve.

Après près de deux semaines de recherches acharnées, les autorités japonaises ont enfin réussi à retrouver la cabine du camion englouti par un fontis le 28 janvier dernier. Cet effondrement de sous-sol s'est produit sur la chaussée de la ville de Yashio, au Japon, créant un gouffre impressionnant de 40 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Le conducteur, âgé de 74 ans, pourrait encore se trouver à l'intérieur de la cabine.

L'extraction du véhicule du gouffre avait été menée avec succès par une grue, mais la recherche de la cabine avait initialement été infructueuse. C'est grâce à l'utilisation d'un drone que les sauveteurs ont finalement pu localiser l'avant du camion dans une conduite d'égouts située à environ 30 mètres en aval du gouffre. Les images capturées par le drone suggèrent la présence d'un corps à l'intérieur. Cependant, un sauvetage immédiat est impossible. Le débit d'eau continu et la présence de niveaux mortels de gaz de sulfure d'hydrogène dans la canalisation rendent toute intervention dangereuse. Le gouverneur de la province de Saitama, Motohiro Ono, a annoncé que l'opération de récupération de la cabine serait entreprise ultérieurement. Cependant, cela nécessitera l'installation d'un tuyau de déviation temporaire, un processus qui pourrait prendre environ trois mois.





