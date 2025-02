Camille Rast domine la première manche du slalom aux Mondiaux de Saalbach

La skieuse suisse Camille Rast a réalisé un départ impeccable aux Championnats du Monde de Saalbach, devançant largement la concurrence lors de la première manche du slalom.

Sous un ciel azur autrichien, la skieuse suisse Camille Rast a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom des Championnats du Monde de Saalbach , devançant confortablement l\\'Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0''58). Mikaela Shiffrin complète le podium (+ 0''72). Camille Rast a fait sensation samedi matin à Saalbach .

La skieuse suisse, leader du classement du slalom en Coupe du monde, a réalisé le chrono le plus rapide de la première manche avec une avance confortable sur l\\'Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0''58). Mikaela Shiffrin se classe troisième, toujours à portée du temps de Rast (+ 0''72). Les trois skieuses, partis avec les dossards n°1 à n°4, ont profité de conditions de courses optimales, alors que les températures ont baissé en Autriche en fin de semaine. Wendy Holdener, deuxième athlète à s\\'élancer samedi matin, se maintient également dans la course (+ 0''80). Après ce groupe, les écarts deviennent importants. L\\'Américaine Paula Moltzan, cinquième temps, est à 1''55 du chrono de la skieuse suisse. Avec le retour du soleil, les dossards plus élevés ont rencontré une piste plus marquée et plus difficile à appréhender. Tour à tour, la Suédoise Sara Hector (12e, + 2''77) et la Croate Zrinka Ljutic (9e, à 2''14) ont commis des erreurs et devront se lancer loin du trio de tête pour la deuxième manche, prévue à partir de 13h15. Après une première faute en haut du parcours, Marie Lamure a eu du mal à retrouver son rythme et termine à 3''02 de Rast. Elle est suivie par Marion Chevrier, qui a bien skié le mur alors que beaucoup de skieuses ont sorti après des erreurs samedi. Chiara Pogneaux a commis une faute à l\\'intérieur et ne participera pas à la seconde manche





