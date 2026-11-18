Camille Lellouche ouvre son cœur sur une période de dépression et d'anorexie, expliquant comment les critiques sur son apparence ont affecté sa carrière et sa vie privée.

Camille Lellouche a partagé avec transparence les épreuves personnelles qu'elle a surmontées durant les débuts de sa carrière publique. La chanteuse, humoriste et actrice française, née le 10 juin 1986 à Paris, a révélé avoir été confrontée à un rejet sévère de la société de son corps dans le contexte d'une période sombre de sa vie.

Crise personnelle et débuts musicaux difficiles

Cette confidence a été faite sur la chaîne YouTube de France TV Slash lors de l'émission Midi Minuit. L'artiste y a expliqué que sa relation à l'alimentation s'est brisée lorsqu'elle sortait d'une dépression et que ses projets musicaux ne fonctionnaient pas. Elle a confié avoir regagné le domicile de sa mère pour se reconstruer loin du stress professionnel.

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À ce moment précis, elle précisait ne plus manger correctement et ressentir un ennui profond. C'est dans cet état de vulnérabilité qu'elle a commencé à créer des vidéos en ligne, un medium où elle apparaît souvent au naturel. Cette approche humoristique a finalement trouvé son public malgré les critiques initiales.

Réactions du public et évolution personnelle

Camille Lellouche a admis que ces premiers succès vidéos avaient été accompagnés de jugements sévères sur son apparence physique. Bien que les remarques soient parfois positives, elle souligne que la dimension critique l'affectait davantage qu'elle ne le laissait paraître à l'époque de sa gloire naissante.

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La situation a considérablement changé avec l'arrivée de sa fille Alma en 2022. Cette maternité a apporté une sérénité nouvelle dans sa vie privée et familiale. Aujourd'hui, elle assume pleinement son image et indique ne plus être atteinte par les critiques, contrairement à ce qu'elle ressentait jadis.

Parcours professionnel et médias

Son itinéraire artistique comprend une participation marquante à la quatrième saison de The Voice sur TF1 en 2015, où elle a atteint les demi-finales. Elle a également intégré l'équipe de Quotidien sur TMC, interprétant des personnages fictifs dans la capsule Face Cam. Sa notoriété s'est consolidée grâce à ces multiples facettes.

Elle est également connue pour ses collaborations avec d'autres personnalités du spectacle comme Audrey Crespo-Mara. Camille Lellouche tient à protéger sa vie familiale et refuse de donner trop de détails sur la reconnaissance de sa fille pour ses chansons, se limitant à des interactions légères.

Impact durable et héritage public

Ce témoignage résonne auprès d'un large public qui suit ses évolutions depuis le Festival de Cannes 2013. En partageant ces épisodes de mal-être, elle contribue à désactiver les tabous entourant les troubles alimentaires et la santé mentale dans l'industrie du divertissement. Son parcours reste un exemple de résilience face aux pressions extérieures.