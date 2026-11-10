Camille Gottlieb rend hommage à Bernard Gottlieb : 2 ans après sa disparition

Camille Gottlieb célèbre le deuxième anniversaire du décès de son grand-père Bernard Gottlieb en partageant des souvenirs intimes et touchants sur Instagram ce 9 novembre.

La jeune Camille Gottlieb, fille de la princesse Stéphanie de Monaco, a consacré une partie significative de sa matinée du 9 novembre à honorer la mémoire de son grand-père paternel, Bernard Gottlieb. Cette date marque effectivement le deuxième anniversaire du décès de l'homme, survenu l'année précédente à l'âge de 90 ans. L'influenceuse a choisi de rendre cet hommage intime en publiant plusieurs photographies sur sa story Instagram, offrant ainsi un aperçu privé et émouvant de leur relation.

Un héritage familial préservé avec tendresse

Camille Gottlieb a mis en lumière plusieurs clichés en noir et blanc qui illustrent la complicité étroite unissant la jeune femme à son aïeul. L'une des images les plus touchantes la montre alors qu'elle est âgée d'à peine six ans, assise simplement aux côtés de Bernard Gottlieb, un homme qu'elle surnommait affectueusement. Dans une autre photo, la jeune femme pose un chapeau sur la tête de son grand-père sous son regard aimant, illustrant leur joie mutuelle. Une seconde publication les capture complices sur la piste de danse, agrémentée d'une image d'enfance où elle lui offre un tendre baiser.

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Ces publications ne se limitent pas à une simple célébration visuelle, mais constituent un acte de préservation active de la mémoire familiale. Au-delà des dorures du Palais princier, la benjamine du clan Grimaldi préserve passionnément ce cocon familial qui lui est cher. Elle partage régulièrement des messages empreints de tendresse avec ses abonnés, soulignant que la mémoire familiale ne s'arrête pas aux apparitions officielles, mais inclut aussi la branche paternelle de sa famille.

Grief processing and personal reflections

La disparition de Bernard Gottlieb avait profondément bouleversé Camille Gottlieb, qui continue d'apprendre à apprivoiser son deuil au fil des mois. Six mois après le drame, la jeune femme avait déjà confié sur Instagram toute la difficulté de combler cette absence. Elle déclarait alors : "Les regards que tu posais sur moi valaient mieux que des mots. J'apprends à vivre avec cette cicatrice. Tu es notre plus belle étoile". Cette confession publique révèle la profondeur de la perte ressentie et la manière dont elle intègre cette absence dans sa vie quotidienne.

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Outre la figure de son grand-père, Camille Gottlieb est souvent présentée comme le portrait craché de sa grand-mère, Grace de Monaco. Bien qu'elle n'ait jamais connu la légende d'Hollywood, la jeune femme admire profondément son œuvre. Elle a déclaré : "J'ai vu tous ses films. Sa tenue dans l'œuvre d'Alfred Hitchcock est l'une de mes préférées". Ce parallèle récurrent l'honore, car elle considère que c'est un honneur de lui ressembler et d'avoir même quelques traits communs avec elle, tout en posant de fermes limites face à ces comparaisons excessives.

Impact on public perception and future remembrance

Les publications de Camille Gottlieb sur ce 9 novembre renforcent la connexion émotionnelle avec son public en montrant une facette plus vulnérable et familiale de la princesse. En partageant ces souvenirs, elle permet à ses followers de mieux comprendre les valeurs et l'histoire qui façonnent son identité au-delà de son statut royal. Ces actes de mémoire servent également de pont entre les générations, reliant l'héritage de Grace de Monaco à celui de Bernard Gottlieb.

La jeune femme, diplômée d'une école de journalisme à Paris, utilise sa plateforme pour aborder des sujets personnels avec une transparence rare. Sa démarche contraste avec les images souvent plus formelles de la maison princière, offrant un récit authentique du deuil et de l'amour familial. L'impact de ces révélations se prolonge au-delà de la simple curiosité médiatique, touchant ceux qui ont eux-mêmes perdu des proches. Le 9 novembre devient ainsi une journée de réflexion collective sur la perte et la transmission, portée par l'exemple sincère de Camille Gottlieb.