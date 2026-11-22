Camille Gottlieb, 28 ans, a annoncé l'adoption de Colette, un lévrier whippet, le 21 novembre, rejoignant ainsi Léonie. Une nouvelle membre de la fratrie animale pour la princesse.

La princesse Camille Gottlieb a partagé une nouvelle joyeuse avec ses followers le samedi 21 novembre. La jeune femme de 28 ans, fille de Stéphanie de Monaco, a révélé l'adoption d'un nouveau compagnon animalier au sein de son foyer.

Cette annonce fait suite à une période de mystère entretenue par la Monégasque sur sa vie sentimentale et personnelle. Elle confirme désormais l'élargissement de sa famille à quatre pattes, quelques mois après la commémoration du décès de son grand-père.

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Détails sur l'adoption du lévrier Colette

Le nouveau venu est une femelle lévrier whippet nommée Colette. Elle a été adoptée à la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Monaco. Cette adoption marque un tournant joyeux dans la vie de Camille Gottlieb, qui cherchait à offrir un compagnon à son autre chien.

Colette complète la fratrie avec Léonie, une première chienne adoptée il y a neuf ans. Léonie avait été sauvée de la misère en Roumanie avant de trouver refuge auprès de la princesse et de son compagnon.

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Le lévrier whippet est une race réputée pour son équilibre et sa sensibilité. Elle possède une silhouette athlétique avec un poil court et fin. Cette race est particulièrement appréciée pour son intelligence et son affection naturelle envers ses maîtres.

Le contexte familial et sentimental

Cette annonce s'inscrit dans un moment de douceur pour Camille Gottlieb. Elle avait précédemment fait part de son bonheur avec son compagnon, dont elle a souligné la stabilité. Elle l'a décrit comme un homme de 1m84 capable de la supporter avec humour.

Le couple a décidé de vivres cachés, privilégiant l'intimité familiale. L'arrivée de Colette renforce ce foyer apaisé après une période difficile marquée par le deuil.

Camille Gottlieb a également fait preuve de transparence sur sa santé mentale. Elle a confié avoir consulté un psychiatre pour un trouble diagnostiqué, montrant son engagement à aller de l'avant sereinement.

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Hommages et souvenirs du grand-père

Le lundi 9 novembre, la famille a commémoré le deuxième anniversaire de la disparition de Bernard Gottlieb. Ce dernier est décédé en 2024 à l'âge de 90 ans.

La princesse est restée très proche de son aïeul tout au long de son enfance. Elle partageait avec lui des moments tendres, comme le jeu ou des embrassades.

Six mois après le drame, elle avait exprimé sa douleur avec émotion. Elle déclarait alors apprendre à vivre avec la cicatrice de cette perte, voyant en Bernard Gottlieb une étoile guide pour sa famille.

L'adoption de Colette permet d'apporter une note d'espoir et de légèreté. Elle offre à Léonie une nouvelle grande sœur pour partager les jeux et les câlins au quotidien dans la résidence monégasque.