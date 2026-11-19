La ministre déléguée Camille Galliard-Minier a marqué les 10 ans du Duo Day en Nouvelle-Aquitaine. Bilan : plus de 40000 emplois créés pour les personnes handicapées depuis 2016 grâce à ce dispositif innovant.

La ministre déléguée en charge du handicap, Camille Galliard-Minier, a fêté ce 19 novembre le dixième anniversaire du Duo Day, une initiative emblématique lancée en Nouvelle-Aquitaine. Entourée de la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat et de Daniel Panteix, président de l' Algéei, elle a rappelé l'impact durable de cette journée dédiée à l'inclusion professionnelle des personnes handicapées.

Origines et succès du Duo Day en France

L'association Algéei, implantée à Foulayronnes, est à l'origine de la création du Duo Day en France depuis 2016. Ce dispositif repose sur un principe simple mais puissant : permettre à un salarié ou à un agent de la fonction publique d'accompagner, pendant une journée complète, une personne en situation de handicap au sein de son entreprise. L'objectif affiché par Daniel Panteix est de " faire tomber les barrières des deux côtés ", en favorisant la rencontre et la compréhension mutuelle entre les mondes professionnels classiques et les réalités du handicap.

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La participation a connu une croissance spectaculaire au fil des décennies. Selon les chiffres披露és par la ministre, seulement 80 duos s'étaient formés lors de la première édition. Cette année, pour la cinquième édition à échelle nationale, le dispositif a enregistré une participation massive avec 35 547 duos créés le 19 novembre. Cette explosion de la participation témoigne de l'adhésion croissante des entreprises et des administrations à cette cause.

Engagement direct de la ministre et bilan décennal

Par respect pour l'éthique du projet, Camille Galliard-Minier n'a pas dérogé à la règle en restant simple spectatrice. Elle a constitué elle-même un duo avec un jeune homme en situation de handicap nommé Matthieu Chagnol pour vivre pleinement l'expérience. Elle a d'ailleurs souligné avoir formé un duo par jour pendant toute la semaine européenne dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap, démontrant son engagement personnel et politique en faveur de l'inclusion.

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Le bilan de cette décennie est particulièrement convaincant pour les acteurs de l'emploi. Sur les dix dernières années, plus de 40 000 emplois permanents ou stages ont concrétisé grâce à la dynamique initiée par ces duos journaliers. Ces chiffres concernent des personnes en situation de handicap physique ou psychique, marquant une avancée significative dans l'intégration de ces profils professionnels dans le marché du travail ordinaire.

Pérennité et impact sur le milieu professionnel

Le Duo Day ne se résume pas à une simple journée symbolique. Comme l'illustrent les témoignages lors de cette cinquième édition, il existe une vie en entreprise après le 19 novembre. Le dispositif permet à un salarié porteur d'un handicap de suivre un salarié dans une entreprise classique sur la durée, créant ainsi des liens professionnels qui dépassent le cadre événementiel. Cette approche vise à transformer le regard des employeurs et des collègues de travail.

La ministre a affirmé qu'aujourd'hui, il n'existe plus d'emploi où les personnes handicapées sont explicitement exclues par principe. Cette déclaration reflète une volonté politique de normalisation de l'inclusion dans tous les secteurs d'activité. La réussite des expériences mises en avant lors de cet événement sert de modèle aux autres entreprises souhaitant se lancer dans cette démarche d'intégration.

Défis restants et perspectives d'avenir

Malgré ces succès, des défis persistent, notamment dans des domaines spécifiques comme l'autisme. En Nouvelle-Aquitaine, des centaines d'enfants autistes attendent toujours qu'une place se libère dans un institut thérapeutique. Cette réalité rappelle que l'inclusion est un processus global qui touche à la fois l'éducation, le soin et l'emploi.

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L'agence régionale de santé, représentée par Anne-Sophie Lavaud-Rousseau, directrice déléguée à l'autonomie, a pointé ces enjeux cruciaux. Le travail continu de l'Algéei et des partenaires institutionnels reste essentiel pour maintenir la dynamique engagée depuis dix ans et s'assurer que le Duo Day continue de générer des opportunités réelles et durables pour les milliers de personnes concernées chaque année.