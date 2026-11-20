La ministre Camille Galliard-Minier a visité l'Enap d'Agen lors du DuoDay pour promouvoir l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique pénitentiaire.

La ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, a effectué une visite officielle à l'École nationale de l' administration pénitentiaire (Enap) située à Agen. Cette déplacement s'est produit ce jeudi 19 novembre à l'occasion de la célébration des dix ans du dispositif DuoDay. L'objectif principal de cette intervention était de défendre l'accès de tous les métiers, y compris ceux relevant de l' administration pénitentiaire, aux personnes en situation de handicap. La ministre a rencontré les participants accueillis en immersion professionnelle au sein de l'établissement pour découvrir les spécificités de ce secteur d'activité.

Visite ministérielle et découverte des métiers pénitentiaires

Camille Galliard-Minier a souhaité rompre avec le préjugé selon lequel certains emplois administratifs ou régalariens seraient inaccessibles par principe. Lors de sa venue à l'Enap d'Agen, elle a souligné l'importance de ne plus écarter d'emblée les candidats en raison de leur situation de handicap. La visite s'inscrivait dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, renforçant la portée symbolique et pratique de cet événement. L'administration pénitentiaire, bien que pouvant sembler éloignée des attentes habituelles, a servi de terrain d'illustration concret pour démontrer la faisabilité de l'inclusion.

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Le fonctionnement concret du dispositif DuoDay

Le DuoDay, créé en 2016 dans le département de Lot-et-Garonne, repose sur un mécanisme simple mais puissant qui permet à une personne en situation de handicap de passer une journée complète en immersion auprès d'un professionnel. Cette année, le dispositif a permis la formation de 35 547 duos, tandis que depuis sa création, environ 200 000 rencontres professionnelles ont eu lieu. Pendant ces journées, les participants découvrent le quotidien, les missions et les réalités opérationnelles du métier exercé par leur compagnon. Cette approche directe vise à remplacer les idées reçues par une connaissance tangible des compétences requises et des adaptations possibles.

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Impacts réels et statistiques d'intégration professionnelle

Les résultats chiffrés mis en avant par la ministre déléguée indiquent que 20 pour cent de ces expériences de découverte ont débouché sur la signature d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Ces chiffres témoignent d'une progression significative du dispositif et de son efficacité réelle dans l'insertion professionnelle. Pour Camille Galliard-Minier, l'enjeu dépasse largement la simple journée de rencontre pour devenir un levier concret d'accès à l'emploi. Elle affirme que chaque individu possède des compétences et des qualités, qu'il soit en situation de handicap ou non, et que le regard sur les capacités doit primer sur les limites perçues.

Inclusion dans l'administration et dépassement des préjugés

L'intervention à Agen a permis de montrer sur le terrain ce que signifie concrètement l'inclusion dans un environnement considéré comme exigeant. Les participants ont pu se sentir considérés comme de véritables collègues durant leur expérience, un ressenti positif souligné par l'un d'eux lors des échanges. La ministre a insisté sur la nécessité d'envisager l'ensemble des métiers, y compris ceux de l'administration pénitentiaire, sous l'angle de l'inclusion et des adaptations nécessaires. Cette démarche vise à ouvrir des perspectives professionnelles dans des secteurs auxquels les personnes handicapées n'auraient pas spontanément pensé, brisant ainsi les barrières mentales et structurelles.