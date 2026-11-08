Cameron Star Academy : la nouvelle émission France 2 qu'il a refusée

Cameron a choisi la Star Academy au lieu d'une nouvelle émission de chant sur France 2. Découvrez pourquoi il a refusé l'offre d'Ahcène pour intégrer le château de Dammarie-les-Lys.

Cameron, jeune artiste et membre de la promotion actuelle de la Star Academy, a intégré le château de Dammarie-les-Lys le 10 octobre dernier. Il fait partie des 17 élèves sélectionnés pour cette saison emblématique. Avant cette entrée, une proposition alléchante de France 2 a failli orienter sa carrière différemment.

Un talent remarqué par Ahcène

Ahcène, ancien candidat du télé-crochet et directeur de casting, a sollicité Cameron pour un nouveau programme. Il le décrit comme un artiste incroyable et authentique. Cette démarche visait à intégrer le chanteur dans une compétition musicale inédite sur France 2.

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Présentation du nouveau concours musical

France Télévisions prépare un concours de chant pour le prime time. Le format cherche 50 voix pour une scène spectaculaire. Les participants doivent affronter d'autres artistes chanson après chanson. Le gagnant remporte 50 000 euros en finale.

Le choix décisif pour la Star Academy

Malgré l'offre financière et médiatique, Cameron a préféré la Star Academy de TF1. Il a accepté de se dévoiler semaine après semaine dans le château. Son parcours a déjà inclut un duo avec Eddy de Pretto aux NRJ Music Awards.

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Épanouissement et reconnaissance artistique

Lors du prime du 6 novembre 2026, Cameron a livré un autoportrait. Jenifer l'a complimenté pour sa sensibilité et son don. Elle a souligné le courage nécessaire pour partager son art. Cette performance confirme son épanouissement dans l'émission.

Perspectives et suite du programme

Cameron continue de marquer les esprits par sa voix singulière. Sa décision de rester à la Star Academy semble être un succès. Les téléspectateurs suivent avec attention son évolution au fil des primes. Son avenir artistique reste prometteur dans ce cadre.