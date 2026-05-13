Cambriolage et vol au camping de Gauge

Sofiane*, 19 ans, est poursuivi pour avoir volé des bijoux et des enceintes dans une maison, ce dimanche 10 mai. Il a été arrêté par les agents de sécurité du camping de Gauge, où une jeune femme, Estelle*, l'a accusée de vol. Sofiane a nié les faits, mais les explications du prévenu sont peu cohérentes et les déclarations de la victime sont corroborées par celles des agents de sécurité. Le tribunal a condamné Sofiane à quatre mois de prison avec sursis probatoire, obligation de travail et interdiction de paraître sur la commune de Condom pendant deux ans.

Ce mardi 12 mai, la procureure de la République, Clémence Meyer, et le tribunal d'Auch étudient l'affaire de Sofiane *, 19 ans : il lui est reproché d'avoir volé des bijoux et des enceintes dans une maison, ce dimanche 10 mai.

Ce matin-là, vers 8 h 15, les gendarmes sont appelés à Condom, dans le camping de Gauge occupé par de nombreux festivaliers des Bandas. Un individu suspecté de cambriolage a été pris en charge par les agents de sécurité du campement après qu'une jeune femme, Estelle*, l'a accusé de vol. Enceintes Bluetooth et bijou





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