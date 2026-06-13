Cambriolage du matériel de l'équipe d'Angleterre et actualités sportives diverses

L'équipe d'Angleterre récupère des affaires volées après un cambriolage à Kansas City, deux arrestations. Retour sur les faits et les prochains matchs des Three Lions à la Coupe du monde 2026, ainsi que d'autres news sportives notables.

Selon la BBC, l'équipe d' Angleterre , basée à Kansas City , a récupéré quelques affaires qui avaient été volées après un cambriolage retentissant. Deux personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident.

Samedi à son centre d'entraînement de Kansas City, des ballons et des chaussures figuraient parmi les objets dérobés à bord de véhicules, dévalisés alors qu'ils acheminaient le matériel vers le centre d'entraînement de la sélection, le Swope Soccer Village. Des crampons faisaient partie des objets volés, mais il ne s'agissait pas de chaussures haut de gamme. Des policiers, en contact avec la Fédération Anglaise, étaient sur place vendredi soir pour gérer l'affaire.

L'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel doit s'entraîner pour la première fois au Swope Soccer Village samedi à 17h (23h, heure française) après avoir quitté son camp d'entraînement en Floride. Elle débutera sa campagne en Coupe du monde contre la Croatie mercredi (22h, heure française), avant d'affronter le Ghana le 23 juin (22h) et le Panama le 27 dans le groupe L. Par ailleurs, dans le cadre de la Coupe du monde 2026, une nouvelle règle d'arbitrage a été utilisée pour la première fois, suscitant déjà des controverses.

En outre, le phénomène du "ludo", un jeu qui amuse tant Mbappé, Dembélé et Cherki pendant les voyages des Bleus, intrigue les supporters. Enfin, la salle a été sous le choc à Lyon pour l'Hexagone MMA 45 où Anzor Baybatyrov a infligé un terrible KO à Paul Dena dès le premier round.

Ces événements montrent la diversité des actualités sportives, allant des incidents logistiques aux innovations arbitrales, en passant par les moments de détente des joueurs et les combats de MMA





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