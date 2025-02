Cambriolage d'un entrepôt Geodis à Nantes: trois millions d'euros de cigarettes volées

Un entrepôt de Geodis à Nantes a été victime d'un cambriolage d'ampleur dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février. Deux remorques remplies de cigarettes, d'une valeur de trois millions d'euros, ont été volées. L'agence de sécurité extérieure aurait tardé à détecter le cambriolage et les forces de police sont arrivées trop tard sur place. Le commissariat central de Nantes a confié l'enquête aux spécialistes de la criminalité organisée.

Un cambriolage d'ampleur a frappé un entrepôt de la compagnie logistique Geodis dans le nord de Nantes pendant la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février. Des malfaiteurs, parfaitement informés, ont vidé deux remorques garées sur le parking du site, qui contenaient des cargaisons complètes de paquets de cigarettes. La valeur totale des cigarettes volées est estimée à près de trois millions d'euros.

Selon des informations de nos confrères d'Ouest France, l'agence de sécurité extérieure chargée de la protection de l'entrepôt aurait tardé à remarquer le cambriolage, les malfaiteurs n'ayant pas déclenché d'alarme. Les forces de police, alertées à leur tour, ne sont pas arrivées sur le site à temps.Le commissariat central de Nantes confirme le préjudice et précise que le dossier est désormais entre les mains des enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). Selon les premiers éléments de l'enquête, les voleurs se seraient introduits dans l'entrepôt depuis un bâtiment voisin en découpant du grillage. Ils ont ensuite transféré les cigarettes volées des remorques vers leurs véhicules avant de prendre la fuite.L'entrepôt de Geodis visité ce week-end n'en était pas à son premier cambriolage. Des cargaisons de cigarettes, d'une valeur respective de 847 000 et 200 000 euros, avaient déjà été cambriolées sur place en 2020 et 2022. Seul un quadragénaire multirécidiviste avait pu être confondu dans l'une des deux affaires. Les cigarettes volées n'ont jamais été retrouvées.





