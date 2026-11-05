Cambriolage d'Élise Lucet : bijoux et montres de 100000 euros dérobés

La journaliste Élise Lucet, présentatrice de Cash Investigation, a été victime d'un vol avec effraction à Suresnes. Des montres et bijoux estimés à 100000 euros ont été dérobés dans sa résidence.

La célèbre journaliste Élise Lucet a été victime d'un cambriolage avec effraction au cours de la semaine dernière dans sa résidence privée située à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. L'incident s'est produit alors que la présentatrice de l'émission Cash Investigation et sa fille n'étaient pas présentes sur les lieux. Les voleurs ont pénétré dans le pavillon en forçant une baie vitrée proche de la cuisine, provoquant un préjudice matériel et émotionnel majeur pour la journaliste.

Volume et estimation du vol

Le vol par effraction a été commis entre 9 et 17 heures dans un pavillon d'environ 250 m² répartis sur quatre niveaux, selon la source proche du dossier. L'ensemble du logement, sous-sol compris, a été systématiquement fouillé par les malfaiteurs. Une source proche du dossier a affirmé que la valeur des objets dérobés était estimée entre 50 000 et 100 000 euros. La présentatrice de France Télévisions Élise Lucet a été victime d'un cambriolage à son domicile, où des bijoux et des montres de collection ont été dérobés. Le ou les auteurs du cambriolage, dont le nombre n'est pas encore déterminé, ont emporté des biens de grande valeur.

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Montres et souvenirs familiaux

L'essentiel de la valeur des objets dérobés venait de quatre montres qui avaient été achetées par le mari d'Élise Lucet, décédé en 2011. Cette dernière a indiqué que son époux était antiquaire et collectionnait des montres qu'il avait acquises il y a 20 ou 30 ans et qui avaient considérablement pris de valeur au fil des années. Élise Lucet, qui présente également Envoyé spécial sur France 2, a précisé ne pas être capable de quantifier elle-même la perte. Elle a également confirmé que les voleurs ont emporté des bijoux qui lui avaient été offerts par ses proches au fil des années, notamment ses bagues de mariage et de fiançailles.

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Sécurité et enquête en cours

Les dispositifs d'alarme et de vidéosurveillance de la maison, qui ne dispose pas de coffre-fort, n'étaient pas activés au moment des faits. Élise Lucet a déclaré qu'elle n'avait pas d'estimation précise car elle ne pouvait pas chiffrer la valeur sentimentale et historique de ces objets personnels. Les enquêteurs du service départemental de police judiciaire sont chargés des investigations pour identifier les auteurs. À ce stade, aucun suspect n'a été identifié et un inventaire précis des objets volés reste à établir.

Contexte des vols en Île-de-France

Élise Lucet devait porter plainte jeudi après-midi pour formaliser sa déposition et engager les poursuites judiciaires nécessaires. La journaliste de 63 ans a tenu à préciser que le vol visait spécifiquement ses biens personnels et que l'essentiel de la valeur provenait de souvenirs familiaux. D'autres personnalités ont été victimes de cambriolages en Île-de-France ces dernières années, notamment le youtubeur Inoxtag, l'animateur de télévision Nikos Aliagas et la star du MMA Ciryl Gane. Cet incident s'inscrit dans une série de faits divers ayant touché des figures publiques de la région parisienne récemment.