Cambriolage chez Élise Lucet à Suresnes : bijoux et montres dérobés

L'écrivaine et présentatrice Élise Lucet a été victime d'un cambriolage à son domicile de Suresnes. Des objets d'une valeur estimée entre 50.000 et 100.000 euros ont été dérobés par des malfaiteurs.

Une enquête pour vol aggravé a été ouverte après le cambriolage du domicile d' Élise Lucet à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, survenu mercredi. La journaliste de 63 ans, connue pour ses émissions sur France 2, confirme avoir subi cette intrusion criminelle dont les détails font l'objet d'une investigation judiciaire approfondie.

Montres et bijoux précieux volés lors de l'intrusion

Les malfaiteurs ont dérobé des montres et des bijoux lors de cette effraction, dont la valeur financière est estimée entre 50.000 et 100.000 euros par des sources proches du dossier. Élise Lucet précise que l'essentiel de la valeur patrimoniale de ces objets provenait de quatre montres achetées par son défunt mari, décédé en 2011. Ces pièces de collection, acquises par l'antiquaire il y a vingt ou trente ans, ont considérablement pris de la valeur avec le temps, selon les dires de la présentatrice.

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Mécanisme de l'effraction et absence de système d'alarme

Le vol par effraction s'est produit entre 09H00 et 17H00 dans le pavillon familial d'environ 250 m2 répartis sur quatre niveaux. Les auteurs, dont le nombre n'est pas encore établi, ont forcé une baie vitrée située à proximité de la cuisine pour pénétrer dans l'habitation. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, les dispositifs d'alarme et de vidéosurveillance de la maison n'étaient pas activés au moment des faits. L'ensemble du logement, y compris le sous-sol, a été fouillé en profondeur par les voleurs.

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Enquête du parquet de Nanterre et identification des suspects

Le parquet de Nanterre a pris la direction des investigations en confiant le dossier au service départemental de police judiciaire. Cette mission vise notamment à identifier les auteurs de ce crime. Élise Lucet a déclaré ne pas être présente sur les lieux avec sa fille lors de l'infraction. Un inventaire précis des objets dérobés et du préjudice moral et matériel restera à établir pour finaliser le dossier de plainte, qui doit être déposé jeudi après-midi.

Contexte sécuritaire et autres affaires similaires en Île-de-France

Cette affaire s'inscrit dans une série de cambriolages ciblant des personnalités en Île-de-France ces dernières années. D'autres figures publiques, comme le youtubeur Inoxtag, l'animateur de télévision Nikos Aliagas ou encore la star du MMA Ciryl Gane, ont déjà été victimes de ce type de crime. Cette recrudescence suscite une vigilance accrue parmi les familles de personnalités publiques, notamment en ce qui concerne la protection de leurs résidences secondaires ou principales face à des malfaiteurs de plus en plus audacieux.