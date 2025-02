Cambremer, pionnier du compostage collectif : 4 tonnes de biodéchets recyclées en un an

Cambremer, dans le Calvados, célèbre un an de son système de compostage collectif avec un bilan positif : 4 tonnes de biodéchets recyclées et un engagement croissant des habitants.

Le 3 février 2024, Cambremer ( Calvados ) a installé un système de compostage collectif près du parking de l'Europe. Cette initiative vise à encourager les habitants sans jardin à adopter de nouvelles habitudes, à lutter contre le gaspillage et à recycler leurs déchets biodégradables. Un an auparavant, l'Agglomération Lisieux Normandie avait mis à disposition des petits bio-composteurs pour les habitants disposant d'un espace extérieur.

Samedi 8 février 2025, une animation a permis d'évaluer les résultats de cette initiative et d'établir un bilan. Un atelier pratique a été proposé, avec un rappel du rôle des composteurs et une démonstration du tamisage. Ensuite, une séance de sensibilisation pédagogique a été organisée pour discuter des avantages du compostage collectif. François Larivière, maître composteur professionnel de l'Agglomération, a animé ces animations en rappelant les matières compostables, le processus de transformation des déchets biodégradables ménagers en compost et les gestes à adopter. Le bilan chiffré montre que, dans l'Agglomération, Cambremer se classe parmi les trois communes qui compostent le plus : en une année, 4 tonnes de biodéchets ont été collectées, soit 350 kg par mois pour 150 foyers. Au niveau de l'Agglomération, un habitant sur deux compose, 70 sites de compostage sont désormais implantés et plus de 5 000 petits composteurs ont été distribués. François Larivière et Élise Sicot ont expliqué le processus de transformation des biodéchets. Pour célébrer cet anniversaire, de nombreux acteurs se sont mobilisés. Ulysse Blau, coordinateur de l'association Contact Expériences Communes, a également assisté à cette commémoration. Le but de son association est de favoriser le partage d'expériences entre communes afin d'économiser de l'argent, du temps, de l'énergie et de développer de nouvelles idées. Samedi, il s'agissait pour lui de mieux comprendre le compostage… et peut-être d'encourager d'autres communes à s'engager à leur tour.





