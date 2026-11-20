Découvrez le programme des 20 rendez-vous festifs et économiques du week-end des 21 et 22 novembre 2026 dans l'agglomération de Caen et le Calvados.

Le week-end des samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026 marquera le coup d'envoi de la saison hivernale dans le Calvados et l'agglomération caennaise. Près de vingt rendez-vous variés sont au programme, offrant aux habitants et aux visiteurs une multitude d'occasions de faire leurs achats de fin d'année. Ces événements regroupent des marchés de Noël traditionnels, des bourses aux jouets et des brocantes pour tous les budgets.

Une programmation dense à Caen et dans l'agglomération

La ville de Caen et ses environs proposent une offre riche et diversifiée pour ce début de mois de novembre. Au Forum, situé place de la République, une foire aux jouets, aux vêtements et à la puériculture est prévue de 9 heures à 17 heures. Pour toute information, le public peut contacter le 06 87 04 72 39. Juste à côté, devant la halle aux marchés sur l'avenue du Commandant Bertaux Levillain, une brocante se tiendra de 8 heures à 18 heures (tél : 07 63 90 76 50).

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Dans le quartier du Chemin Vert, la maison de quartier située 3 rue Pierre-Corneille accueillera une bourse aux jouets et vêtements de 9 heures à 18h dans sa grande salle. Les parents et les collectionneurs pourront également se rendre au Forum place de la République pour une nouvelle édition de foire aux jouets entre 9h et 17h. Enfin, la salle Carnot au 18 quai Sud du Bassin Carnot proposera Fest'hiver, une braderie de la seconde main accessible de 10 heures à 18 heures (tél : 02 31 87 12 88).

Découverte des marchés de Noël du Calvados et de ses communes

Outre Caen, de nombreuses communes du département font le choix de l'animation commerciale et festive. À Mouen-Verson, la zone industrielle de la rue de l'Odon (475 rue) accueillera un marché de Noël de 10 heures à 18 heures, joignable au 02 31 26 73 99. À Caumont l'Éventé, la salle des fêtes de la rue de la Mairie ouvrira ses portes pour une bourse aux jouets et puériculture de 9 heures à 16 heures 30 (tél : 06 42 98 79 41).

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D'autres lieux majeurs comme la salle polyvalente de la rue des Sept Acres ou celle de la place Pierre-Herbet programment également des événements. La salle des fêtes de la place Pierre-Herbet accueillera une foire à la puériculture de 9 heures à 17 heures (tél : 06 95 16 03 21). Par ailleurs, la salle polyvalente de la rue de la Fontaine Saint-Martin (8 route) accueillera une bourse aux vêtements et livres de 10 heures à 17h (tél : 02 31 63 64 28).

Les points de rendez-vous clés pour les familles et les passionnés

Les amateurs de bonnes affaires trouveront leur compte dans les diverses salles des fêtes du département. La salle de la plage proposera une foire à tout de l'École du chat de 10 heures à 18 heures (tél : 06 40 21 03 70). À Sainte-Marguerite-d'Elle, au gymnase de la rue de l'Ancienne Gare, une bourse aux vêtements et livres aura lieu de 9 heures à 17 heures (tél : 07 81 24 29 30). La salle municipale de la place de la Mairie organisera une foire aux jouets de 8 heures à 18 heures (tél : 06 48 51 97 99).

Ces événements ne sont pas seulement des opportunités économiques, mais aussi des moments de convivialité pour les familles. La variété des offres, allant des objets d'occasion aux cadeaux de Noël neufs, garantit une programmation adaptée à toutes les demandes. Les organisateurs veillent à respecter des horaires accessibles, permettant à un maximum de personnes de participer à ces manifestations locales.